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Tusk denuncia que un misil ruso Kh-101 parece haber caído en el este de Polonia
Un objeto que cayó en el este de Polonia durante la noche parece ser un misil ruso, según dijo este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk, después de que las autoridades polacas encontraran un cráter y restos esparcidos por un campo tras conocerse reportes de una explosión.
Un objeto que cayó en el este de Polonia durante la noche parece ser un misil ruso, según dijo este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk, después de que las autoridades polacas encontraran un cráter y restos esparcidos por un campo tras conocerse reportes de una explosión.
Polonia movilizó aviones de combate para proteger su espacio aéreo después de que los ataques aéreos rusos mataran al menos a ocho personas en la vecina Ucrania, incluida una en Kiev, la capital, en ataques que se extendieron hasta la ciudad occidental de Leópolis.
"Todo apunta a que se trataba de un misil balístico ruso Kh-101, pero queremos estar seguros al 100% del tipo de misil y de quién lo lanzó", declaró Tusk en una reunión de emergencia.
"No hubo ninguna amenaza directa, ya que el misil cayó en una zona deshabitada; estábamos preparados para derribarlo de haber continuado su vuelo", añadió.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, había afirmado anteriormente en una publicación de X que un misil de crucero ruso Kh-101 había cruzado la frontera con Polonia.
La embajada rusa en Varsovia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
La policía encuentra un cráter y restos
El mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia había informado anteriormente en X de que "se había detectado un objeto no identificado que se desplazaba hacia el oeste en el espacio aéreo polaco", y añadió que desapareció de los radares poco después de ser avistado a las 3:40 de la madrugada, hora local (01:40 GMT).
Un helicóptero Mi-24 que se dirigió a la última posición del objeto para verificar y confirmar los datos del radar localizó el probable lugar del accidente, añadió.
"La tripulación de un helicóptero localizó el probable lugar del impacto del objeto en una zona sin urbanizar cerca de la localidad de Tarnawa-Kolonia, en la provincia de Lublin". El objeto dejó un cráter de unos 10 metros de ancho, añadió el Ministerio del Interior en X.
Según las autoridades locales, se encontraba en terrenos agrícolas a unos 2 kilómetros de las viviendas. La policía de la región de Lublin dijo haber recibido un aviso de una fuerte explosión en el distrito de Biłgoraj, entre las localidades de Tarnawa-Kolonia y Biskupice.
"Los agentes descubrieron un cráter y restos dispersos de un objeto no identificado en un campo situado a unos 2 km de los edificios más cercanos, entre las localidades", añadió la policía en X.
Las sirenas sonaron en Lublin durante unos minutos para alertar de posibles ataques rusos, según informaron medios de comunicación.