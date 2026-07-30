Tusk denuncia que un misil ruso Kh-101 parece haber caído en el este de Polonia

Un objeto que cayó en el este de Polonia ⁠durante la noche parece ser un misil ruso, según dijo este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk, después de que las autoridades polacas encontraran un cráter y restos esparcidos por un campo tras conocerse ⁠reportes de una explosión.

Polonia movilizó aviones de ⁠combate para proteger su espacio aéreo después de que los ataques aéreos rusos mataran al menos a ocho personas en la vecina Ucrania, incluida una en Kiev, la capital, en ataques que se extendieron hasta la ciudad occidental de Leópolis.

"Todo apunta a que se trataba de un misil balístico ruso Kh-101, pero queremos estar seguros al 100% del tipo de misil y de quién lo lanzó", declaró Tusk en una reunión de emergencia.

"No hubo ninguna amenaza directa, ya que ‌el misil cayó ​en una zona deshabitada; estábamos preparados para derribarlo de haber continuado su vuelo", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, había afirmado anteriormente en una publicación de X que un misil de crucero ruso Kh-101 había cruzado la frontera con Polonia.

La embajada rusa en Varsovia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La policía encuentra un cráter y restos

El mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia había informado anteriormente en X de que "se había detectado un objeto no identificado que se desplazaba hacia el oeste en el espacio aéreo polaco", y añadió que desapareció de los radares poco después de ser avistado a las 3:40 de la madrugada, hora local (01:40 GMT).

Un helicóptero Mi-24 que se dirigió a la última posición del objeto para verificar y confirmar los datos del radar localizó el probable ⁠lugar del accidente, añadió.

"La tripulación de un helicóptero localizó ⁠el probable lugar del impacto del objeto en ⁠una zona sin urbanizar cerca de la localidad de Tarnawa-Kolonia, en la provincia de Lublin". El objeto dejó un ⁠cráter de unos 10 metros de ancho, añadió el Ministerio del Interior en X.

Según las autoridades locales, se encontraba en terrenos agrícolas a unos 2 kilómetros de las viviendas. La policía de la región de Lublin dijo haber recibido un aviso de una fuerte explosión en el distrito de Biłgoraj, entre las localidades de Tarnawa-Kolonia y Biskupice.

"Los agentes descubrieron un cráter y restos dispersos de un objeto no identificado en un campo situado a unos 2 km de los edificios más cercanos, entre las localidades", añadió la policía ⁠en X.

Las sirenas sonaron en Lublin durante unos minutos para alertar de posibles ataques rusos, según informaron medios de comunicación.