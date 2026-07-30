El cobre sube más de 1% por debilidad del dólar y disminución de existencias

El cobre ⁠subía este jueves, respaldado por la debilidad del dólar, después de ⁠que la Reserva Federal anunció que mantendrá las tasas de interés sin cambios, así como por la escasez de existencias fuera de Estados Unidos.

A las 09:32 GMT, ⁠el contrato referencial del cobre ⁠a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.2%, a 13,747.5 dólares por tonelada, tras haber registrado descensos en las dos sesiones anteriores.

El dólar operaba en mínimos de una semana mientras los mercados evalúan las posibles trayectorias de tasas de la Fed.

Un billete verde más barato puede impulsar las materias primas denominadas en esta divisa, al hacerlas más asequibles para los compradores que utilizan otras monedas.

Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados descuentan ahora una probabilidad del 58% de que la Fed suba las tasas en septiembre, frente al 81% anterior al comunicado de política monetaria.

La disminución de las existencias, las preocupaciones sobre el suministro y la demanda procedente de China también han servido de apoyo al cobre, que se utiliza ampliamente en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera.

Las existencias de cobre en la LME cayeron en 6,900 toneladas, a 255,400 toneladas, su mínimo desde febrero, lo que dejó al contrato al contado con una prima de más de 30 dólares ⁠por tonelada respecto al contrato a plazo ⁠a tres meses, lo que ⁠indica una escasez de oferta a corto plazo.

Las existencias de cobre en la ⁠Comex estadounidense están en una cifra récord de 644,465 toneladas, casi el doble de las existencias combinadas de la LME y la Bolsa de Shanghái, ya que el metal sigue fluyendo hacia Estados Unidos ante la posibilidad de que se impongan aranceles a las importaciones.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía 0.1%, a 3,183 dólares por tonelada; el zinc ganaba 0.4%, a 3,582 dólares; ⁠el estaño sumaba 0.7%, a 54,145 dólares; y el plomo y el níquel operaban estables a 1,900 y 17,135 dólares, respectivamente.