Irlanda arrastra a la economía de la zona euro

La zona euro registró una contracción inesperada en los tres primeros meses del 2026 ante una fuerte caída de los datos económicos de Irlanda, según datos revisados.

La economía de la zona del euro se contrajo 0.2% en comparación con el trimestre anterior, según la agencia de estadísticas de la Unión Europea, que anteriormente había estimado un crecimiento de 0.1% para el primer trimestre.

La revisión a la baja, inusualmente pronunciada, se debió a una contracción más acusada de lo previsto en Irlanda, donde la actividad económica cayó 12.1% frente a una previsión inicial de 2.0 por ciento.

La oficina de estadística de Irlanda, afirmó que esta revisión excepcional se debía a la incorporación de datos relacionados con las empresas multinacionales, que tienen un peso significativo en esa economía.

Los resultados de Francia también se revisaron a la baja, con una caída del PIB de 0.1% en la segunda economía más grande de la zona euro, en lugar de la lectura plana comunicada anteriormente por la agencia de estadísticas Insee.

“Si se excluye el efecto del PIB irlandés, el crecimiento de la zona euro se mantiene notablemente estable, en torno a 0.2% por trimestre”, señaló Rory Fennessy, de Oxford Economics.