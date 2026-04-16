Volatilidad no afecta aún la liquidez; riesgo aumenta si se prolonga conflicto: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que los episodios de volatilidad en el mercado financiero ante las escaladas y desescaladas del conflicto en Medio Oriente, no han generado un problema de liquidez.

Pero advirtieron que de alargarse el conflicto, sí pueden presentarse restricciones de financiamiento para las economías, si es que los bancos centrales tienen que subir las tasas de interés.

“Los mercados han funcionado de manera ordenada como resultado de las mejoras estructurales que se dieron en años anteriores, pero sí pueden presentarse presiones si se afectan las valoraciones de activos emergentes en caso de que se prolongue el conflicto”, señalaron.

Al interior del Global Financial Stability Report, el informe semestral sobre la situación financiera mundial, explicaron que entre los riesgos para los mercados emergentes, se encuentra la posibilidad de presiones cambiarias y salida de capitales a medida que se deshacen las operaciones de carry trade.

El fundador y CEO de la consultoría Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio, explicó que el carry trade se presenta cuando los inversionistas toman títulos en mercados a un precio bajo y llevan los recursos a otro que ofrece mayores rendimientos y menos riesgo. Ese ha sido el caso de México al menos desde el año 2022, por el importante diferencial de tasas que ha tenido, pero que comenzó a reducirse desde el año pasado.

En el reporte, del FMI que ha sido base de discusión entre los 191 miembros asistentes a las Reuniones de Primavera, advirtieron que “la resiliencia mostrada hasta ahora no garantiza que así se mantendrá en lo sucesivo”.

Ahí mismo recuerdan que las valoraciones de los activos en los mercados emergentes habían alcanzado su nivel más alto en más de una década antes del conflicto pero los flujos de capital han adoptado un patrón en forma de “K”, fuertemente sesgado hacia la colocación de deuda y operaciones de carry trade en lugar de atraer inversión extranjera directa que es mucho más estable.

Mercados mucho más sensibles

Los expertos del organismo, liderados por el director de asuntos monetarios y financieros, Tobias Adrián, reconocieron que el aumento de los niveles de deuda respecto al PIB, junto con una mayor presencia de inversionistas sensibles a los precios, ha provocado mayores fluctuaciones en los rendimientos de los bonos durante las subastas.

Y una mayor volatilidad en el mercado de bonos podría tensar los mercados de financiamiento que han sido foco de turbulencias financieras en el pasado, señalaron.

“La emisión más concentrada de valores a corto plazo ha hecho que los principales mercados de bonos soberanos sean más vulnerables a los riesgos de refinanciamiento, especialmente en periodos de inflación creciente”, señalaron.

Estas presiones pueden reavivar la preocupación por la relación entre la deuda soberana y los bancos ya que las fuertes pérdidas en bonos soberanos podrían debilitar los balances bancarios justo cuando los gobiernos se enfrentan a limitaciones para apoyar a los bancos que puedan resultar con problemas

El choque petrolero en la inflación

En el lanzamiento del informe, Tobias Adriano habló sobre el impacto que tendrá el choque del precio del petróleo en la inflación y en las decisiones de política monetaria que vienen.

Algunos países exportadores de petróleo se han beneficiado de precios altos de petróleo, pero incluso ellos siguen teniendo un impacto del costo del petróleo, por lo que también tienen un impacto inflacionario.

De ahí la previsión que tienen en el FMI de que los bancos centrales tendrán que esperar y ver el impacto que puede tener el choque en la inflación de su economía y tomar las medidas pertinentes si es que aumenta la inflación.

Para los países importadores de energía, agregó, el desafío es aun mayor porque por un lado existe la presión inflacionaria, pero también pueden surgir limitaciones en cuanto al suministro de energía.

De hecho identificaron que alrededor de 80 países en todo el mundo han implementado medidas para ahorrar energía.

Los otros riesgos

Explicaron que sí persiste un riesgo de amplificación en la reacción del mercado ante un conflicto bélico que se ha vuelto “altamente impredecible”.

Se refieren en específico al apalancamiento, los desajustes de vencimiento y liquidez así como la interconexión de las empresas financieras y no financieras con el choque global.

Identificaron otras vulnerabilidades en aumento, relacionadas con el crédito privado, donde las estructuras más problemáticas son los fondos minoristas y semilíquidos así como las importantes inversiones en Inteligencia Artificial y la interconexión con el sistema financiero.