Sorteo de la FIFA abre posibilidad para una cumbre de mandatarios sobre el T-MEC

El sorteo de la FIFA programado para este viernes abre la posibilidad de que se realice una cumbre de los mandatarios de los países integrantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El sorteo se realizará en Washington para determinar los partidos del Mundial de Fútbol en 2026, el mismo año en que las tres naciones deben determinar si renuevan o no el T-MEC actual, o si acuerdan modificaciones.

En ese evento podrían participar el presidente estadounidense, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Al respecto, en la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum anunció que dará a conocer este jueves si viajará a Washington con ese propósito.

Dado el contexto de la revisión de T-MEC, el propio encuentro trilateral, el avance de las consultas en los respectivos países y la proximidad de la menor actividad gubernamental de fin de año, el viento sopla a favor de la cumbre.

Un hecho más a ponderar: aun cuando han tenido más de una decena de conversaciones virtuales, Trump y Sheinbaum no se han reunido personalmente aún.

Entre tanto, Trump habló este miércoles, el primero de tres días de consultas presenciales sobre el T-MEC en Washington, en relación con la posibilidad de extender o no la vigencia de este acuerdo comercial.

“Esto es algo que está en curso. (El T-MEC) expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, dijo.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. Su Artículo 34.7 establece que el Acuerdo terminará 16 años después de su fecha de entrada en vigor, a menos que cada parte confirme su deseo de continuarlo por un nuevo período de 16 años.

“México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos, como casi todos los demás países. Siendo justos, si no son ellos, no los culpo, sino a todos los países, porque teníamos gente estúpida al mando”, agregó.

El Mundial será visto por 5,000 millones de personas, dejará una derrama económica de 28,000 millones de dólares y tendrá 106 partidos.