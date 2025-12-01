FIFA retransmitirá el sábado la presentación del calendario de partidos del Mundial 2026

La FIFA anunció que presentará el calendario actualizado de partidos del Mundial 2026 en una retransmisión global en directo desde Washington el sábado, casi 24 horas después de que el sorteo final determine los 12 grupos de cuatro integrantes, una cifra sin precedentes de selecciones.

El programa, previsto para el mediodía en Washington (17:00 horas GMT), confirmará las sedes y los horarios de inicio de los 104 partidos del torneo, que fue ampliado a 48 equipos y que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio próximos, informó el organismo rector en un comunicado el lunes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezará la presentación junto a exjugadores, y se espera que asistan representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las que siguen en liza.

Irán, sin embargo, ha declarado que boicoteará el sorteo del viernes. La FIFA no respondió a las peticiones de comentarios de Reuters.

La FIFA explicó que el proceso de asignación de partidos tras el sorteo tiene como objetivo crear unas condiciones óptimas para jugadores y aficionados y, en la medida de lo posible, permitir la retransmisión en varias zonas horarias.

La versión final del calendario se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes a través de las eliminatorias europeas y de la FIFA.

La Copa Mundial de 2026 —la primera que contará con 48 equipos y 104 partidos— se celebrará en 16 ciudades de tres países, y ya se han vendido casi dos millones de entradas para el torneo.