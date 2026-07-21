Hazama Corporation reactiva intento por desarrollar proyecto Península Cancún en Pok Ta Pok

Cancún, QRoo.- La empresa Hazama Corporation presentó un nuevo intento para desarrollar el proyecto Península Cancún, que contempla la construcción de aproximadamente 1,350 viviendas y 850 cuartos hoteleros en el terreno del antiguo campo de golf Pok Ta Pok, ubicado en la zona hotelera de Cancún.

Durante una reunión informativa, Jorge Ordorica, representante de la desarrolladora, expuso los detalles del proyecto. Argumentó que el predio, que operó como campo de golf bajo un fideicomiso por 30 años, ya extinguió dicha figura jurídica, por lo que el propietario puede disponer del suelo conforme a sus intereses.

Este es el tercer intento de la empresa por concretar el desarrollo. En enero de 2024, Hazama Corporation presentó por primera vez su Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat, trámite que retiró en abril-mayo del mismo año ante la fuerte oposición vecinal, hotelera y ambiental. En julio-agosto de 2024 reactivó el proceso, pero nuevamente desistió en octubre, por convenir a sus intereses, cerrando el expediente ambiental.

La reunión volvió a generar un ambiente de rechazo por parte de los vecinos del fraccionamiento Pok Ta Pok. Los residentes advirtieron que un proyecto de esta escala agravaría los problemas de saturación que ya enfrenta la zona hotelera, particularmente en materia de servicios públicos, movilidad e infraestructura.

Patricia Reta, una de las voces más críticas, exigió a los representantes de Hazama información concreta sobre la viabilidad del desarrollo. Cuestionó la ausencia de estudios de carga en agua potable, drenaje, energía eléctrica y vialidades, así como de un análisis integral de impacto ambiental, movilidad y saturación urbana. Hasta ahora solo hemos visto renders y promesas, pero no hay sustento técnico que garantice que Cancún pueda absorber 1,350 viviendas más y 850 cuartos de hotel sin colapsar, enfatizó.

La funcionaria municipal Nahielli Margarita Orozco Lozano, titular de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, asistió a la sesión y aclaró que el municipio no ha autorizado ningún aspecto del proyecto y que solo actúa como facilitador del diálogo entre las partes.

El proyecto Península Cancún regresa al debate público en medio de una oposición vecinal consolidada, que exige estudios técnicos independientes, transparentes y rigurosos antes de cualquier avance. La iniciativa, que representa una inversión estimada superior a los 23,000 millones de pesos, enfrenta cuestionamientos sobre su compatibilidad con la capacidad de carga de una de las zonas turísticas más consolidadas del país.