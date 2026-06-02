En México, automovilistas resienten impacto por alza de la gasolina Premium

En México, si bien los estímulos fiscales y los pactos voluntarios para estabilizar los precios de las gasolinas Magna y el diésel han protegido a los consumidores del incremento del costo de estos combustibles por la guerra en Irán, los automovilistas sí han resentido el impacto en el caso de la gasolina Premium.

La también llamada gasolina roja ha incrementado su precio más de 10% en México desde el inicio del conflicto en Irán (el 28 de febrero), pasando de venderse a un precio promedio a nivel nacional de 25.70 pesos por litro antes de la guerra a 28.47 pesos este martes 2 de junio.

Ramsés Pech, especialista en economía y energía, resaltó que la gasolina regular se mantiene prácticamente estable (con un aumento de 0.6%), mientras que el diésel, que es crítico para el transporte y la logística, ha estado parcialmente protegido, con un alza de 3.4%, siendo el combustible que ha recibido el mayor estímulo fiscal.

La gasolina regular o Magna pasó de un precio promedio a nivel nacional antes de la guerra de 23.54 pesos por litro a 23.68 pesos este 2 de junio, mientras que el diésel ha pasado de 26.37 a 27.26 pesos en el mismo periodo.

Gobierno y gasolineros resienten impacto

El especialista afirmó que el mayor perdedor durante este periodo de presiones sobre los precios del crudo por la guerra en Irán, ha sido el gobierno mexicano, que ha tenido que sacrificar una cantidad considerable de ingresos tributarios por la implementación de estímulos fiscales.

Estimó que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles cayó entre 17 y 46% hasta mayo por los subsidios implementados por el gobierno federal para aminorar el impacto del repunte internacional del petróleo.

“El gobierno ha absorbido entre 0.96 y 3.40 pesos por litro vía reducción del IEPS. “El espacio fiscal (seguirá) presionado si los precios internacionales continúan al alza”.

Por otro lado, el especialista resaltó que en medio de los dos pactos que están vigentes para estabilizar tanto a la gasolina Magna como al diésel, las estaciones de servicio están operando con márgenes mínimos de ganancia.

Calculó que la ganancia bruta de los gasolineros ha caído hasta 29% en el caso de la venta de diésel, “poniendo en riesgo la viabilidad financiera de estaciones independientes”.

Agregó que en el caso de los tres combustibles, los márgenes de ganancia se han reducido entre 11 y 31%, con el diésel siendo el más castigado, con lo cual actualmente los márgenes están en niveles históricamente bajos.