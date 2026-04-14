Amazon adquiere a Globalstar

Amazon.com, la compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios en la nube, alcanzó un acuerdo para adquirir la empresa de telecomunicaciones Globalstar, en un intento de apoyar a su subsidiaria Amazon Leo para competir mejor con Starlink de Elon Musk.

El acuerdo contempla el pago en efectivo de 90 dólares por acción de Globalstar, o bien, un intercambio a razón de 0.3210 acciones de Amazon por cada una de la empresa adquirida.

La operación considera un límite de hasta 40% para el pago de las acciones en efectivo y el monto total pagado, que ronda los 11,570 millones de dólares, podría bajar en 110 millones con base en el cumplimiento de algunas metas por parte de Globalstar.

Fibra Next, el fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en inmuebles industriales y que tiene como socio a Fibra Uno, dijo que recibió la autorización de sus accionistas para continuar con la implementación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por los activos de su competidor Fibra Macquarie.

Hace unos días, Fibra Next presentó los documentos requeridos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Antimonopolio para llevar a cabo esta operación.

Fibra Prologis, quien ya tiene un acuerdo vinculante para adquirir los activos de Fibra Macquarie, presentó recientemente una OPA mejorada por un valor total de 10,524.5 millones de pesos

Microsoft anunció su intención de adquirir 3,200 acres para expandir sus operaciones de centro de datos en Cheyenne, Wyoming.

También informó que ha establecido una alianza con Black Hills Energy, filial de Black Hills, mediante la cual la adquisición de energía se rige por una tarifa de contrato de gran volumen que obliga a Microsoft a pagar directamente por todas las mejoras de infraestructura y la energía consumida.

Microsoft se centrará en aportar energía renovable adicional al Consejo Coordinador de Electricidad del Oeste (Western Electricity Coordinating Council), así como en minimizar su consumo de agua.

El proyecto del centro de datos creará empleos para los residentes, ya que la compañía planea fortalecer sus relaciones con la comunidad facilitando la capacitación en TI y colaborando con organizaciones sin fines de lucro.

El fabricante de automóviles francés Renault SA recortará su plantilla de ingeniería a nivel mundial entre un 15 y un 20% en los próximos dos años, informó el martes una portavoz, en un intento por ganar en agilidad frente a la competencia de los rivales chinos de bajo costo.

Los recortes afectarán a 2,400 empleados, teniendo en cuenta que la plantilla actual de ingeniería ronda entre 11,000 y 12,000 personas. Renault contaba con 100,541 empleados a finales del año pasado.

Renault, al igual que todos los fabricantes de automóviles tradicionales, está viendo cómo una gran cantidad de marcas chinas irrumpen en sus mercados más importantes.

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