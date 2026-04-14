Wall Street subió con la mira puesta en conflicto EU-Irán

Los principales índices estadounidenses subieron el martes, impulsados por un creciente optimismo sobre una posible resolución en Medio Oriente.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.66 a 48,535.99 puntos, el S&P 500 subió 1.18% a 6,967.39 unidades y el Nasdaq Composite repuntó 1.96% a 23,639.08 enteros.

Las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, declaró el martes el presidente de Estados Unidos Donald Trump al New York Post, después de que el fracaso de las negociaciones del fin de semana llevara a Washington a imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

El Nasdaq anotó diez sesiones con ganancias y el S&P 500 quedó a 0.16% de renovar su máximo histórico de cierre alcanzado el 27 de enero.

“Los inversionistas se muestran optimistas ante la posibilidad de un acuerdo. Esperan una segunda ronda de negociaciones”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+).Además, los operadores incorporaron que el dato de inflación al productor en Estados Unidos ascendió a 0.5% durante marzo, impulsado por el costo de la energía; sin embargo, quedó debajo del 1.1% proyectado por el consenso de analistas.

El sector de tecnología del S&P 500 repuntó por segundo día consecutivo para cerrar con una subida del 1.66%, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia finalizó con un alza del 2%, logrando su quinto cierre récord consecutivo.

Las acciones de BlackRock subieron 3% después de que la gestora de activos anunció un aumento en sus ganancias del primer trimestre, gracias a las fuertes entradas de capital en sus ETFs y un incremento en sus comisiones.

Las acciones de Citigroup subieron 2.6%, después de que sus resultados superaran las previsiones de beneficios del primer trimestre. JPMorgan (-0.82%) tuvo una acogida menos entusiasta de los inversionistas, mientras que las acciones de Wells Fargo cayeron 5.7 por ciento.

Contracorriente

En México las bolsas de valores cayeron e hilaron tres sesiones con pérdidas atentas al panorama internacional.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.94% hasta los 68,941.46 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.82% a 1,381 enteros.