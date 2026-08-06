Gobierno estatal busca restablecer envíos “a la brevedad”

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la suspensión temporal de las actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en la entidad responde a una medida preventiva derivada de las recientes detenciones realizadas por el gobierno federal contra presuntos responsables del delito de extorsión.

Mediante un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos y con las autoridades de seguridad de ambos países para restablecer a la brevedad las operaciones de inspección que permiten la exportación de aguacate al mercado estadounidense.

“Son acciones preventivas que realiza el gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados, sobre todo porque en estos días ha habido detenciones muy relevantes, muy importantes del gobierno federal en contra de la extorsión”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado sábado se anunció la detención de presuntos extorsionadores en la región aguacatera de Michoacán, entre ellos el líder del Cártel de los Reyes, identificado como Alfonso Fernández Magallón, alias La Quiringa, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

Ramírez Bedolla explicó que su administración trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, así como con la Guardia Civil de Michoacán y el área de seguridad de la representación diplomática estadounidense para atender cualquier inquietud relacionada con la suspensión.

“Mantenemos trabajos con el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos y con las autoridades federales para resolver cualquier inquietud al respecto”, señaló.

Asimismo, llamó a mantener la calma y expresó su confianza en que la situación se resolverá mediante el diálogo y la coordinación institucional. “Les pido que estemos tranquilos. Esto lo vamos a solucionar muy pronto con comunicación y diálogo”, indicó.

El mandatario subrayó la importancia económica de la industria aguacatera para la entidad, al señalar que genera más de 200,000 empleos en Michoacán, por lo que su gobierno mantiene atención permanente a la situación para minimizar las afectaciones al sector.

Dichas declaraciones se dieron luego de que, en un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos, se dio a conocer que la suspensión entró en vigor este 5 de agosto y obedecía a una alerta de seguridad en la entidad, por las condiciones de violencia.