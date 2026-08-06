AFAC tiene listo un acuerdo con nuevas disposiciones técnicas

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a cargo de Emilio Avendaño García, alista diversas modificaciones al “Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones técnico administrativas de carácter aeronáutico” con la finalidad de seguir alineándose a la normatividad internacional y con ello prepararse para la próxima visita de personal de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), prevista para el presente mes.

Dicho documento, del órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se publicó en diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como parte de los trabajos para que la autoridad aeronáutica mexicana volviera a la categoría 1 en septiembre del 2023. Lo anterior, luego de la degradación establecida en mayo del 2021 por el gobierno de Estados Unidos, la cual impidió que las aerolíneas mexicanas incrementaran sus frecuencias y abrieran nuevas rutas a ese país.

Entre los textos que se suman al Acuerdo (que es público) está la circular obligatoria que establece los lineamientos aplicables a los asignatarios, concesionarios, permisionarios, operadores aéreos y pilotos con licencia mexicana, para el cumplimiento de las acciones correctivas derivadas de los eventos reportados por la FAA en relación con desviaciones de pilotos.

“En México, corresponde a la AFAC ejercer la vigilancia del cumplimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de preservar la seguridad operacional del sistema aeronáutico nacional. En ese contexto, resulta necesario que establezca un procedimiento técnico-administrativo que defina criterios homogéneos para la identificación, notificación, documentación, análisis y seguimiento de desviaciones de piloto”, se detalla en la circular con fecha del pasado 23 de julio.

México-EU, mercado relevante

Durante el primer semestre del presente año, entre EU y México se transportaron 19 millones 505,536 pasajeros, lo que representó una caída de 5.8% en relación al 2025. En junio, Volaris tuvo una participación de 18.2%, seguida de American Airlines con 17.5%, United Airlines con 16.2%, Aeroméxico con 10%, Southwest con Airlines 8.5%, Delta Airlines con 8.4% y Viva con 6.5 por ciento.

En el Acuerdo referido, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, se precisa que: En cumplimiento al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), firmado el siete de diciembre de 1944 y ratificado por el Senado de la República el 31 de diciembre de 1945, y sus anexos, el Estado Mexicano tiene la obligación de actualizar su normatividad ante la comunidad internacional.