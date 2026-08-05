Mercado móvil: depuración regulatoria de líneas

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el mercado móvil en México contabilizó 157.1 millones de líneas móviles activas. Esta cifra representa una reducción trimestral de 1.7 millones de accesos y una disminución acumulada de 4.9 millones frente a los 162 millones registrados en diciembre de 2025. El segmento de prepago acumuló una pérdida de 6.3 millones de líneas durante la primera mitad del año.

Esta contracción no se trata de una menor demanda por conectividad, ni una señal de retroceso del mercado, sino el efecto en términos de desincentivos derivados del registro de celulares que ha detonado un proceso de depuración regulatoria. Esta vinculación de líneas ha, efectivamente, generado contracción del mercado, especialmente en el segmento de prepago.

Es importante destacar que las cifras aquí reportadas (https://www.theciu.com/publicaciones) consideran el universo de reportes de las empresas de telecomunicaciones móviles que incluyen entre otras más de 170 Operadores Móviles Virtuales (OMV), al corte de la primera mitad de 2026.

Estos números contrastan con una dinámica histórica de crecimiento continuo de la base móvil.

Costos de la depuración. Toda depuración tiene un costo inmediato, en primer lugar, una menor cifra de accesos reportados. Para los operadores, esto implica enfrentar una reducción de volumen en un segmento que tradicionalmente ha sido fundamental para la expansión del mercado.

El impacto se ha concentrado en prepago porque en esta modalidad existe una mayor proporción de líneas secundarias, de baja recarga o de uso temporal. Además, el cumplimiento del registro introduce fricciones que pueden resultar en posponer la vinculación, abandonar un acceso que consideraban prescindible o sustituir varias líneas por una sola.

A pesar de que la penetración móvil continúa en un nivel elevado de 116.9%, una proporción de los usuarios podrían quedar en desconexión en próximos días por la falta de hablidades digitales, la lejanía de centros de atención, el desconocimiento y/o el desinterés por el registro.

Una base menor pero de mayor valor. No obstante, la depuración no ha erosionado la demanda ni los ingresos. Durante el segundo trimestre de 2026, el mercado móvil generó $97,506 millones de pesos, 5.3% más ingresos que un año antes.

El componente de servicios creció 7.7%, impulsado por un aumento de 5.6% en el consumo de datos y por la migración hacia planes de pospago.

Además, el ingreso promedio por usuario alcanzó $151.4 pesos mensuales, con un crecimiento anual de 6.4%, el mayor desde el primer trimestre de 2021.

Todo esto confirma que el mercado está transitando hacia una base de usuarios más activa y con mayor disposición a pagar por conectividad.

La disminución de la participación de prepago, de 83.3% a 81.7% en un año, refuerza esta lectura. El pospago ha ganado terreno debido al financiamiento de equipos, la integración de plataformas digitales y la búsqueda de estabilidad en el gasto mensual.

El reto: depurar sin excluir. El desafío ahora es impedir que el registro se convierta en una barrera de acceso a la conectividad.

La extensión de los plazos de implementación puede suavizar la caída de accesos y facilitar el cumplimiento. Pero será indispensable permitir que los trámites sean accesibles, que la información de los usuarios esté protegida y que la exigencia regulatoria no afecte desproporcionadamente a quienes son usuarios de prepago.

El mercado móvil mexicano está dejando atrás una etapa de expansión basada en volumen para entrar en otra en la que pondera más la efectividad de los usuarios, la intensidad de uso y el valor de la conectividad.

El reto consistirá que esta normalización regulatoria concluya sin frenar la incorporación de nuevos usuarios y siente las bases para un crecimiento más sostenible, certero y centrado en el alcance y calidad de la conectividad.