Alerta de seguridad de EU frena nuevamente envíos de aguacate michoacano

La suspensión de actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán interrumpió los embarques de aguacate hacia ese país debido a alertas de seguridad.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) confirmó en la circular DG/GVS/437/2026 que “el gobierno de los Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades en el estado de Michoacán”. La medida responde a una alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos tras detectarse amenazas contra el personal regulatorio e intereses estadounidenses en la entidad.

La interrupción de labores frena la verificación del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados. De acuerdo con lo comunicado a la industria por la APEAM, “únicamente se autoriza el procesamiento de la fruta que fue recibida el día 04 de agosto y cuya recepción se realizó en presencia del Oficial Regulatorio”.

Para los cargamentos ingresados a partir del miércoles 5 de agosto, se permite la descarga y el resguardo en centros de acopio y empacadoras, pero no se autoriza su procesamiento, empaquetado, certificación fitosanitaria ni salida hacia territorio estadounidense. Por su parte, las labores de corte en huerta se mantienen pausadas y sujetas a evaluación por cada empresa empaquetadora a la espera del restablecimiento de las inspecciones.

Ante la determinación de la autoridad estadounidense, integrantes de la APEAM y del Gobierno del Estado de Michoacán entablaron reuniones de emergencia en la Ciudad de México con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y representantes diplomáticos de Estados Unidos. El objetivo de los encuentros es establecer un protocolo reforzado de seguridad en la franja aguacatera que permita al USDA autorizar la reanudación segura del trabajo de campo de sus inspectores.

Tercer episodio en cuatro años

Este suceso constituye la tercera suspensión de inspecciones por factores de seguridad en el estado de Michoacán durante los últimos cuatro años. El primer antecedente ocurrió el 11 de febrero de 2022, cuando el USDA pausó las verificaciones tras una amenaza telefónica recibida por un inspector del programa fitosanitario, situación que detuvo los envíos durante una semana.

El segundo antecedente se registró el 15 de junio de 2024, fecha en que las importaciones de aguacate y mango de Michoacán quedaron suspendidas después de la retención de dos inspectores estadounidenses en un bloqueo carretero en la comunidad de Aranza, municipio de Paracho. En dicha ocasión, la normalización de las operaciones tomó aproximadamente diez días. La medida aplicada este 5 de agosto de 2026 no cuenta con una fecha definida para la reanudación de actividades.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló que “el tercer cierre en poco más de cuatro años demuestra que la inseguridad dejó de ser un problema exclusivamente local y se convirtió en un riesgo estructural para una de las cadenas agroexportadoras más importantes de México”.

El especialista advirtió sobre las implicaciones comerciales directas para el sector, “la repetición de cierres genera incertidumbre entre importadores, distribuidores y cadenas comerciales estadounidenses, que pueden ampliar sus compras a proveedores como Perú, Colombia y Brasil”.

Asimismo, sostuvo que “los incidentes recurrentes dañan la imagen de México como proveedor confiable y podrían convertirse en un elemento adverso durante la revisión del T-MEC”.

De acuerdo con datos del USDA y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) destacó que Michoacán concentra el 73% de la producción nacional de aguacate. Jalisco representa el 12%, el Estado de México aporta el 5%, Nayarit el 3%, Morelos el 2% y las demás entidades suman el 5% restante.

Vale la pena resaltar que si bien Jalisco conserva la autorización para exportar a Estados Unidos, su volumen resulta insuficiente para sustituir la oferta de Michoacán.

Para 2026, el GCMA proyecta una producción nacional de 2.85 millones de toneladas y exportaciones totales por 1.39 millones de toneladas. En 2025, el volumen exportado alcanzó 1.28 millones de toneladas, el mercado estadounidense absorbió el 87% de esos envíos, equivalentes a 1.1 millones de toneladas, mientras Canadá registró el 6% y Japón el 3 por ciento.

Durante el primer semestre de 2026, el volumen exportado creció 38.5% al ubicarse en 798,000 toneladas, con un valor de 1,809 millones de dólares. No obstante, el precio promedio por kilogramo cayó de 3.86 a 2.27 dólares, lo que equivale a un descenso de 41.2%. Esta reducción colocó al aguacate en el cuarto lugar de las exportaciones agroalimentarias mexicanas por valor, por detrás de la cerveza.