Inseguridad en Michoacán, exportación de aguacate, en riesgo

Para Estados Unidos, el estado de Michoacán, en México es una zona de alto riesgo.

Según el Mexico Travel Advisory del Departamento de Estado de EE.UU., actualizado el 12 de agosto de 2025 y aún vigente, Michoacán está clasificado en nivel 4 “Do Not Travel” (“No viajar”), principalmente por terrorismo y delincuencia.

Michoacán lleva años en Nivel 4. Ya figuraba en esa categoría al menos desde 2018-2019 y se ha mantenido en actualizaciones posteriores, como las de 2024 y 2025.

No se trata de una alerta nueva emitida en 2026, sino de una designación de larga data que se sigue ratificando.

Ese es el contexto.

Alerta de seguridad, general

Adicionalmente, este 5 de agosto (2026) Estados Unidos emitió una alerta de seguridad y suspendió las actividades del gobierno de ese país, en el estado de Michoacán.

A través del sitio web oficial de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, explicó que debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto.

Y recordó que la alerta de viaje de Estados Unidos designa a Michoacán como área de Nivel 4 “No Viajar”.

Esta nueva alerta de seguridad del gobierno de EU con la que suspende actividades en Michoacán, no especifica la naturaleza del riesgo.

Impacto al oro verde

Sin embargo, quedaron suspendidas las actividades de los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en la entidad, lo que impide autorizar nuevos embarques de aguacate hacia ese país.

Este comunicado no menciona explícitamente el aguacate ni las inspecciones del USDA.

La afectación a las inspecciones fitosanitarias y, por tanto, a las exportaciones de aguacate se derivó de la suspensión general de las actividades del personal del gobierno estadounidense en el estado (incluidos los oficiales regulatorios del USDA-APHIS), informó la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

La APEAM es el único socio cooperador reconocido por los gobiernos de México y Estados Unidos para coordinar y certificar la exportación del aguacate mexicano al mercado internacional.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla explicó que la suspensión temporal de las inspecciones responde a medidas preventivas para proteger la integridad del personal estadounidense, implementadas tras recientes operativos de seguridad realizados en el estado.

El mandatario indicó que Michoacán mantiene un despliegue operativo permanente para combatir la extorsión, con acciones orientadas a desarticular grupos delictivos y aumentar la detención de presuntos responsables.

Antecedentes

Esta es la tercera ocasión que por el tema de la inseguridad se suspende la exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos.

Las suspensiones previas fueron el 11 de febrero de 2022.

Cuando las inspecciones se suspendieron después de que un trabajador del programa fitosanitario recibiera una amenaza telefónica. La interrupción duró aproximadamente una semana.

El 15 de junio de 2024. Las importaciones de aguacate y mango de Michoacán fueron suspendidas después de que dos inspectores estadounidenses fueran retenidos durante un bloqueo carretero en Aranza, municipio de Paracho.

Las operaciones se normalizaron 10 días después.

Este 5 de agosto de 2026, Estados Unidos suspendió nuevamente sus actividades oficiales y las inspecciones del USDA en Michoacán. Hasta el momento no existe una fecha definida para su reanudación.

El valor

De acuerdo con información del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas (GCMA) se proyecta para este año 2026, una producción nacional de alrededor de 2.85 millones de toneladas, frente a 2.80 millones en 2025.

Las exportaciones podrían alcanzar 1.39 millones de toneladas durante el año (2026), siempre que las operaciones comerciales se normalicen.

En 2025 México exportó cerca de 1.28 millones de toneladas, con un valor aproximado de 3 mil 696 millones de dólares.

Estados Unidos concentró 87% del volumen exportado, equivalente a alrededor de 1.1 millones de toneladas.

En lo que va de este año, por la reducción de precios se registró un aumento en el volumen de exportación, pero disminuyeron los ingresos obtenidos por cada tonelada exportada.

En consecuencia el aguacate pasó de ser el segundo producto agroalimentario de exportación por valor en 2025, después de la cerveza, al cuarto lugar durante el primer semestre de 2026.

Tales son los hechos y las cifras. Lo que queda en evidencia es que la inseguridad ya es un problema estructural de fondo que pone en riesgo a uno de los sectores de agroexportación más importantes de México.

Además eleva el nivel de vulnerabilidad del gobierno mexicano ante la revisión del T-MEC.

Es necesaria la prevalencia del Estado de Derecho y la seguridad de los mexicanos, el gobierno debe tener claro que la inseguridad ahuyenta las inversiones y resta competitividad a los productores mexicanos. Al tiempo.