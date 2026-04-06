Precio de la Gasolina en EU supera los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos superó los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022, esto a medida que la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán sigue intensificando la preocupación de una disrupción prolongada al suministro mundial de petróleo crudo.

Este lunes, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular era de 4.08 dólares por galón, un incremento de 11.8 centavos en la última semana, de acuerdo con datos de la consultora GasBuddy.

Ha subido 39% en comparación con el precio que tenía antes de que iniciara la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, según datos de GasBuddy y de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por su sigla en inglés).

Es la primera vez que la gasolina regular supera los 4 dólares por galón desde agosto de 2022, cuando los precios del petróleo y de la gasolina igualmente experimentaron un repunte en tan solo unas semanas por la guerra en Ucrania.

“Las recientes escaladas entre Estados Unidos e Irán han intensificado aún más las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en los flujos globales de petróleo, manteniendo a los mercados en tensión.

“En este punto, la trayectoria de los precios de los combustibles sigue siendo altamente incierta y depende en gran medida de la reapertura del estrecho de Ormuz. Hasta que eso ocurra, el riesgo de nuevos incrementos permanece firmemente presente”, explicó el jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, Patrick De Haan.

Dijo que es probable que muchos estados del interior de Estados Unidos (incluyendo las Llanuras, la región de los Grandes Lagos y partes de las Montañas Rocosas) “experimenten aumentos pronunciados”, esto porque el incremento de la semana pasada en los costos mayoristas aún no se ha trasladado completamente a los consumidores.

“Además, algunos mercados con ciclos de precios también podrían ver otra ronda de incrementos. Como resultado, el promedio nacional podría subir en cifras de dos dígitos, alcanzando potencialmente un rango de entre 4.20 y 4.35 dólares por galón en los próximos días”, aseguró.

El estado con la gasolina más cara era California, con un precio promedio de 5.87 dólares por galón, mientras que el estado con la gasolina más barata era Oklahoma (3.22 dólares).

Diésel, en 5.58 dólares

Por otro lado, el precio promedio del diésel a nivel nacional era de 5.58 dólares por galón, un máximo no visto desde julio de 2022, según datos de GasBuddy y de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) estadounidense.

En la última semana, aumentó 20.7 centavos en la última semana y ha incrementado 46% en comparación con el precio que tenía antes de la guerra.

“Los precios del diésel también continúan aumentando y ahora se encuentran a solo 25 centavos de establecer un nuevo récord histórico”, apuntó Patrick De Haan.

El estado en donde el diésel se vendía más caro era California (7.66 dólares por galón) y el más barato era Oklahoma (4.64 dólares).

Petróleo no cede

Por otro lado, el analista resaltó que los precios del petróleo se mantuvieron altamente volátiles durante la última semana, aumentando bruscamente a medida que las tensiones geopolíticas se intensificaron nuevamente, antes de mostrar señales de estabilización inicial al comenzar la semana.

“Tras repuntar significativamente en medio del renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán, los precios del crudo comenzaron la jornada del lunes ligeramente a la baja, aunque todavía muy por encima de los niveles observados hace apenas una semana”, dijo De Haan.

El petróleo Brent del Mar del Norte cerró este lunes en 109.77 dólares por galón, incrementando 2% en la última semana. Desde el inicio de la guerra en Irán, se ha disparado 51 por ciento.