Movistar impulsa economía circular y consumo responsable

En México, el reciclaje de residuos electrónicos se ha convertido en un reto urgente. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada persona genera en promedio 9.23 kilogramos de basura electrónica al año, cifra superior al promedio mundial. Sin embargo, apenas el 3% de estos desechos se recicla de manera adecuada, lo que representa un riesgo ambiental y de salud pública.

Frente a este panorama, Telefónica Movistar impulsa la iniciativa Planeta Movistar, un programa permanente que busca fomentar el reciclaje responsable mediante pequeñas acciones con gran impacto. A través de esta estrategia, la compañía invita a la ciudadanía a transformar residuos tecnológicos en nuevas oportunidades, reutilizando componentes y neutralizando materiales peligrosos.

Planeta Movistar cuenta con más de 190 Centros de Atención a Clientes en 21 estados del país, donde los usuarios pueden depositar dispositivos electrónicos en desuso. Entre los artículos aceptados se encuentran teléfonos móviles, laptops, tablets, consolas de videojuegos, cargadores, cables, audífonos, teclados, monitores, bocinas, cámaras digitales y pequeños electrodomésticos electrónicos, entre otros. No se reciben pilas sueltas, electrodomésticos grandes, focos ni cartuchos de tinta.

Además de contribuir al cuidado ambiental, los participantes pueden acceder a incentivos como cupones de transporte o boletos de cine al registrarse en el programa. Esta dinámica busca incentivar la adopción de hábitos responsables y fortalecer la economía circular en el país.

El impacto de estas acciones ya es significativo. Entre 2011 y 2025, Movistar México ha reciclado más de 17,000 toneladas de residuos electrónicos, reafirmando su compromiso con la meta de “Cero Residuos” para 2030.

La iniciativa también subraya la importancia de la corresponsabilidad social en el manejo de los desechos tecnológicos. Cada dispositivo reciclado representa una reducción en la contaminación y una oportunidad para recuperar materiales valiosos.

Con Planeta Movistar, la empresa hace un llamado a la acción colectiva: ubicar el contenedor más cercano, participar activamente y contribuir a un futuro más sostenible.