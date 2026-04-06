Cautela en las inversiones ante el conflicto bélico: UBS

A pesar de las señales de diálogo, el camino hacia un acuerdo es estrecho en el conflicto de Medio Oriente. El Banco de inversión UBS, vislumbra pocas señales de ceder de Estados Unidos e Israel frente a Irán.

Destacó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) reconoció que el daño a la infraestructura petrolera de Medio Oriente tendrá un impacto prologado en los precios del energético en el mercado internacional.

La institución crediticia pronosticó un entorno costoso, incierto y volátil para los mercados internacionales, aunque no catastrófico.

Sugirió mantener la disciplina inversora, diversificar los portafolios, incorporar coberturas adecuadas y evitar decisiones impulsivas en tanto el panorama geopolítico no ofrezca mayor claridad.

En un reporte, UBS destacó que, para proteger las inversiones ante la volatilidad sufrida en los mercados, se requiere mantenerse invertidos, diversificar y utilizar coberturas para “navegar a corto plazo mientras se capturan oportunidades de largo plazo”.

“En lugar de realizar cambios bruscos o posiciones binarias en las asignaciones estratégicas de activos, se aconseja a los inversionistas permanecer en el mercado, ya que las acciones tienden a recuperarse tras periodos de volatilidad”, destacó en el reporte “Navegando la volatilidad de los mercados y riesgo político”.

El banco sugirió añadir exposición al oro y una canasta de materias primas. El oro es un diversificador estratégico y un amortiguador de liquidez, además sugirió a los inversionistas dejar un poco de las inversiones en renta variable y migrar una parte del capital a productos estructurados con características de preservación de capital.

Además, se debe ser selectivos, tomar bonos de calidad de corto plazo, evitar mercados vulnerables a los altos precios de la energía y buscar oportunidades en mercados defensivos.

UBS sugirió mantener la disciplina inversora, diversificar los portafolios, incorporar coberturas adecuadas y evitar decisiones impulsivas.