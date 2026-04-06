Gobierno de Trump pone fin a algunos acuerdos que respaldaban a los estudiantes transgénero

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que ⁠iba a rescindir los acuerdos de resolución en favor de los estudiantes transgénero que administraciones previas habían alcanzado con algunos distritos escolares.

El Departamento de Educación de ⁠Estados Unidos afirmó que rescindía seis ⁠acuerdos alcanzados mediante lo que calificó de manipulación del Título IX. La ley de derechos civiles del Título IX prohíbe la denegación de prestaciones o la discriminación en la educación "por motivos de sexo".

Desde que asumió el cargo, Trump ha tomado medidas drásticas contra escuelas y universidades mediante órdenes ejecutivas y amenazas de congelar fondos federales por cuestiones como los derechos de las personas transgénero, los programas climáticos, las iniciativas de diversidad y las protestas pro-palestinas contra la guerra de Israel en Gaza.

Las personas transgénero, en particular, se han enfrentado a limitaciones cada vez mayores, ya que Trump ha emitido una serie de medidas ejecutivas dirigidas contra sus derechos y ha declarado en una directiva que el Gobierno de Estados Unidos solo reconocerá dos sexos: masculino y femenino.

El Departamento de Educación dijo que su Oficina de Derechos Civiles ya no supervisará ni hará cumplir los acuerdos alcanzados con el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento en California, el Distrito Escolar de Cape Henlopen en Delaware, el Distrito Escolar ⁠de Fife en el estado de Washington, el ⁠Distrito Escolar del Valle de ⁠Delaware en Pensilvania, el Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley en California y el Taft College ⁠en California.

Los distritos escolares y la universidad no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La declaración del Departamento de Educación no dio más detalles sobre las rescisiones, que ya había informado anteriormente el New York Times.

Esos acuerdos en materia de derechos civiles tenían como objetivo garantizar los derechos de los estudiantes transgénero a la igualdad de oportunidades en la educación, informó el periódico.

La ofensiva de ⁠Trump contra los derechos de las personas transgénero ha sido condenada por grupos LGBT y defensores de los derechos humanos.