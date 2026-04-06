BlackRock presenta solicitud para ETF del Nasdaq-100

BlackRock presentó una solicitud para un fondo cotizado en Bolsa (ETF) que replicará el índice Nasdaq-100, en un desafío al dominio de Invesco en un mercado donde solo un puñado de fondos siguen directamente el índice con fuerte presencia de empresas tecnológicas.

La mayor gestora de activos del mundo está solicitando la aprobación para el ETF iShares Nasdaq-100, que cotizará bajo el símbolo “IQQ”, según indicó en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) el lunes.

El fondo competiría con el ETF QQQ Trust de Invesco, uno de los ETF más grandes del mundo, con 376,000 millones de dólares en activos bajo gestión.

“La ampliación del acceso al Nasdaq-100 tiene como objetivo aportar valor añadido, apoyando a los inversionistas al mejorar la eficiencia, liquidez y disponibilidad de la exposición vinculada a índices de referencia en todos los mercados y tipos de productos”, declaró Nasdaq en un comunicado.

Según la base de datos de ETF de VettaFi, solo un puñado de ETF disponibles públicamente replican exclusivamente el índice Nasdaq-100.

El producto de Invesco es uno de los fondos más negociados en Estados Unidos y una forma popular para que los inversionistas obtengan exposición a empresas de tecnología y de crecimiento de gran capitalización.

El Nasdaq-100 comprende 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en la Bolsa Nasdaq, incluidos gigantes tecnológicos como NVIDIA y Apple.

Las acciones de Invesco cayeron cerca de 5.22%, hasta los 22.88 dólares la sesión del lunes. Las acciones de BlackRock bajaron 0.74 por ciento.

Prefieren renta variable

Los inversionistas compraron fondos de renta variable globales por un valor neto de 15,020 millones de dólares en el período del 26 de marzo al 1 de abril, registrando una segunda semana consecutiva de entradas de capital, con la esperanza de que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán pueda pronto reducirse.

Los inversionistas compraron un total neto de 7,050 millones de dólares en fondos de renta variable estadounidenses la semana pasada. Los fondos europeos y asiáticos también registraron compras netas de 3,250 millones y 2,960 millones de dólares, respectivamente.

Sin embargo, se deshicieron de fondos de bonos por un valor neto de 19,580 millones de dólares, convirtiéndose en vendedores netos semanales por primera vez desde el 31 de diciembre de 2025.

En el segmento del mercado monetario, los inversionistas prolongaron las ventas netas por segunda semana consecutiva, retirando 16,930 millones de dólares.

Disminuye presión

Mientras tanto, la presión vendedora disminuyó en los fondos de oro y otros metales preciosos, ya que los inversionistas añadieron 78.33 millones de dólares a estos fondos en sus primeras compras netas semanales desde el 25 de febrero.

Sin embargo, los mercados emergentes mundiales siguieron sin gozar del favor de los inversionistas por cuarta semana consecutiva, ya que estos retiraron aproximadamente 3,290 millones de dólares de los fondos de bonos y 1,980 millones de dólares de los fondos de renta variable global.