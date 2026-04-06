Consejo de Seguridad de la ONU votará el martes resolución sobre estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU debe pronunciarse el martes sobre un proyecto de resolución sobre la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos, dijeron el lunes fuentes diplomáticas a la AFP.

Después de varias dilaciones, el texto será sometido a votación el martes a las 11:00 locales (15:00 GMT), nueve horas antes de que expire el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con destruir Irán "por completo" el martes por la noche si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.

Respaldada por los países del Golfo, Baréin, miembro electo del Consejo, lanzó una propuesta de texto que habría otorgado un claro mandato de la ONU a cualquier Estado que quisiera utilizar la fuerza para liberar esta vía marítima.

Pero ante las objeciones de varios miembros permanentes, el texto fue modificado gradualmente y la votación, prevista inicialmente para el viernes pasado, se aplazó varias veces ante el riesgo de vetos ruso y chino.

La última versión del proyecto de resolución, que conoció la la AFP el lunes, condena los ataques iraníes contra los buques y "alienta firmemente a los Estados" implicados a "coordinar los esfuerzos, de naturaleza defensiva y proporcionados a las circunstancias, para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, incluso escoltando a los buques mercantes y comerciales".

El texto también "exige" que Irán "cese inmediatamente todo ataque contra los buques" que transitan por esta vía marítima y "todo intento" de impedir la libre navegación.

Asimismo, señala que el Consejo podría "considerar otras medidas" contra quienes socaven la misma.