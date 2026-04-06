Minera canadiense Vizsla Silver confirma la muerte de 9 trabajadores tras secuestro en Sinaloa

La empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó el lunes la muerte de nueve de los 10 trabajadores que habían sido secuestrados en Concordia, en Sinaloa, a fines de enero.

En febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había hallado 10 cadáveres en el municipio, identificando a cinco de ellos en ese momento.

Posteriormente, se confirmó la muerte de otros dos trabajadores de la empresa minera con sede en Vancouver, mientras que tres seguían desaparecidos.

Los trabajadores fueron secuestrados en una mina de plata situada en una zona que, según las autoridades de seguridad, estaba bajo el control de "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del otrora narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Vizsla Silver dijo que sigue cooperando plenamente con las autoridades mexicanas en la investigación en curso.