JD Vance viajó a Hungría para demostrar respaldo de Trump a Viktor Orbán, previo a las elecciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó este lunes en la noche a Hungría para demostrar el respaldo de Donald Trump al primer ministro Viktor Orbán, previo a las elecciones del domingo.

"Hablaremos de varios asuntos sobre la relación de Estados Unidos y Hungría. Estoy seguro de que Europa, Ucrania y los demás temas serán discutidos", dijo Vance antes de salir desde una base de la fuerza área en Washington.

En el viaje estará acompañado de su esposa, Usha Vance.

Además de la reunión con Orbán, el vicepresidente dará un discurso sobre "la rica alianza entre" los dos países, según un comunicado de su oficina.

El vicepresidente conservador de 41 años es dentro del gabinete de Trump uno de los más férreos defensores de los partidos de ultraderecha en Europa.

Orbán se enfrenta el domingo a unas elecciones parlamentarias que serán claves para su permanencia al frente del país, luego de 16 años en el cargo. Trump ha dicho que el húngaro es "un líder fuerte y poderoso".

Las encuestas de institutos independientes pronostican una victoria aplastante para el partido Tisza del conservador proeuropeo Peter Magyar, que en menos de dos años ha logrado construir un movimiento de oposición capaz de cuestionar la hegemonía del dirigente húngaro.

Las instituciones progubernamentales, por su parte, dan como ganadora a la coalición Fidesz-KDNP de Orbán, de 62 años.