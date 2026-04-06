Crudo sube en sesión volátil; retórica EU-Irán se intensifica

Los precios del petróleo subieron en una jornada volátil el lunes, mientras Estados Unidos e Irán intensificaban su retórica, incluso mientras los dos países participan en conversaciones indirectas que podrían conducir a la desescalada de las hostilidades.

Los futuros del crudo Brent cerraron en 109.77 dólares el barril, con un alza de 74 centavos, o 0.68 por ciento. Los del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerraron en 112.41 dólares, con un alza de 87 centavos, o 0.78 por ciento. La mezcla mexicana de exportación cerró en 107.02 dólares, un aumento de 1.30 dólares.

Para que los precios bajen a niveles menos exorbitantes, cualquier cese de los ataques tendría que ir acompañado de un acuerdo para abrir el crucial Estrecho de Ormuz, la principal vía marítima utilizada por una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Los principales consumidores de petróleo, sobre todo en Asia, están ahorrando barriles o reduciendo el consumo en respuesta al cierre del estrecho

Estados Unidos e Irán recibieron de Pakistán un acuerdo marco para poner fin a las hostilidades, pero Irán rechazó la idea de reabrir inmediatamente el estrecho después de que el presidente Donald Trump amenazara con desatar el infierno sobre el país si no llegaba a un acuerdo antes del final del martes.

Sin embargo, algunos buques, entre ellos un petrolero operado por Omán, un portacontenedores francés y un buque gasero japones, han atravesado el estrecho, según mostraron datos de transporte marítimo, lo que refleja la política de Irán de permitir el paso de buques de países que considera amigos.

“El mercado está tratando de comprender qué esperar en el futuro. La noticia más importante de este fin de semana ha sido que algunos barcos atravesaron el estrecho”, dijo Ole Hvalbye, analista de SEB Research.

Hvalbye también destacó que Europa seguía perdiendo barriles y productos físicos a manos de Asia debido al endurecimiento del mercado.

Irán afirmó haber formulado sus posiciones y demandas en respuesta a las recientes propuestas de alto el fuego transmitidas a través de intermediarios