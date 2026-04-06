¿Gasolina premium o regular? Una decisión clave para tu bolsillo y el rendimiento del motor

El precio de la gasolina premium o de alto octanaje se mantiene al alza, consecuencia del encarecimiento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. ¿Puedes llenar el tanque de tu auto con combustible regular o de bajo octanaje para ahorrar y darle un respiro a tu bolsillo?

El pasado 3 de abril, el precio promedio de la gasolina regular fue de 23.71 pesos por litro, debido al acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las empresas del sector para que éste no rebasara los 24 pesos.

Sin embargo, la gasolina tipo premium promedió un precio de 28.20 pesos, pese a los estímulos fiscales que da el gobierno, de acuerdo con la plataforma PetroIntelligence. Lo peor es que "el mercado mexicano tiene el potencial de acercarse al umbral de 30 pesos por litro”, señaló la financiera Skandia.

Con estos precios promedio, llenar el tanque de un auto de 40 litros implica un costo de 948.4 pesos con gasolina regular y de 1,128, con premium; es decir, una diferencia de 19 por ciento.

De acuerdo con un análisis de Dinamic, que centra su estudio en las conversaciones que se dan en redes sociales, 37.24% de los mexicanos considera que el alza en la gasolina y el diésel es el principal detonante de la inflación en el pais.

Para ellos, esta situación tendrá un impacto en transporte, logística y los precios finales. Este mismo porcentaje de encuestados critica el papel de Pemex y la dependencia energética del país.

Gasolina regular o premium, ¿cuál conviene más?

A primera vista, conviene optar por la regular y ahorrarse unos pesos. Sin embargo, ¿es así de fácil?

Armando, mecánico general, considera que llenar el tanque de un vehículo con gasolina regular o premium no debe ser una decisión basada en precios. Cada unidad, dice, tiene requerimientos específicos, los cuales están señalados en los manuales.

“Debemos apegarnos al libro, a lo que dice el manual. En primera instancia podemos ahorrar un poco de dinero, pero, si el auto en cuestión requiere gasolina premium y le ponemos magna, a la larga nos va a salir más caro”.

De acuerdo con el especialista, la gasolina premium se recomienda para vehículos de alto rendimiento y si éste se llena con otro tipo de combustible puede, en un primer momento, cascabelear, perder potencia y hasta gastar más combustible. En el largo plazo existe el riesgo de tener otras repercusiones y, por ende, mayores gastos.

De acuerdo con la armadora Ford, la recomendación es suministrar gasolina premium a motores turbocargados o con supercargadores, pues su ciclo de combustión es menor. Si tu motor no tiene estas características, ten en cuenta que el combustible no puede mejorar su rendimiento.

Norberto tiene un Acura y en la agencia le hicieron hincapié en usar premium, para alargar la vida de su motor. “Si duele el codo llenar el tanque, más de 1,300 pesos, pero pensar que me puede salir más caro el caldo que las albóndigas me tranquiliza”.

De acuerdo con Kia, no todos los autos necesitan gasolina premium, pero aquellos que están diseñados para este combustible muestran una gran mejoría en escenarios de alta exigencia.

En contraste, la armadora señala que usar gasolina premium en un carro que no la requiere no ofrece beneficios reales en desempeño o eficiencia. Tampoco causa daños, pero sí implica un gasto adicional sin resultados comprobables.

Alfredo, ayudante de mecánica, recomienda que si tu auto está diseñado para un bajo octanaje te ahorres un “muy buen dinero” en combustible. Sin embargo, “si requiere premium, no le juegues al vivo, compra esa y te vas a ahorrar mucho dinero en los siguientes años”.

¿Por qué la gasolina premium se considera mejor?

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) nacional señala que esta aseveración no se debe a otra cosa más que al nivel de octanaje.

La gasolina magna tiene 87 octanos, mientras que la premium es ligeramente superior con 93 octanos, permitiéndole producir también menos cantidad de emisiones.

Y es que, como aseguran los grandes fabricantes de autos, “mientras más octanos tenga la gasolina, se obtiene una combustión más suave, efectiva y los motores suelen responder con una reducción en el consumo”.

No obstante, acota, la misma Dirección de Movilidad y Transporte señala que “el índice de octanos requerido por un motor está directamente asociado con su nivel de compresión, que es la relación que existe entre el volumen de la cámara de combustión y el del cilindro, más la suma del volumen de la propia cámara”.

De tal manera que es necesario saber que cada motor está diseñado para utilizar un combustible con cierto número de octanos, lo cual se puede consultar directamente en el manual del usuario de tu vehículo o en la tapa del depósito de gasolina.

fernando.franco@eleconomista.mx