Brasil anuncia más subsidios al diésel y gas ‌para mitigar ⁠efectos de la guerra en ⁠Oriente Medio

El Gobierno brasileño anunció el lunes nuevas medidas para mitigar los ⁠efectos de la guerra en ⁠Oriente Medio sobre el sector de los combustibles, entre las que se incluyen subvenciones para el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP), así como una reducción de los impuestos al combustible de aviación y el biodiésel.

Brasil tiene previsto ampliar la subvención actual para las importaciones de gasóleo en 1.20 reales (0.2332 dólares) por litro, y los estados y el Gobierno federal se repartirán los costos de esta medida.

El Gobierno federal brasileño también anunció un subsidio adicional de 0.80 reales por litro para el diésel ⁠elaborado localmente, y una subvención ⁠para las ⁠importaciones de GLP de 850 reales por tonelada.

El ⁠Gobierno también reducirá a cero los impuestos federales al combustible de aviación y el biodiésel, pondrá en marcha nuevas líneas de crédito para las aerolíneas y aplazará las obligaciones de pago de las tasas ⁠de navegación aérea.