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Brasil anuncia más subsidios al diésel y gas para mitigar efectos de la guerra en Oriente Medio
Brasil tiene previsto ampliar la subvención actual para las importaciones de gasóleo en 1.20 reales (0.2332 dólares) por litro, y los estados y el Gobierno federal se repartirán los costos de esta medida.
El Gobierno brasileño anunció el lunes nuevas medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre el sector de los combustibles, entre las que se incluyen subvenciones para el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP), así como una reducción de los impuestos al combustible de aviación y el biodiésel.
Brasil tiene previsto ampliar la subvención actual para las importaciones de gasóleo en 1.20 reales (0.2332 dólares) por litro, y los estados y el Gobierno federal se repartirán los costos de esta medida.
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El Gobierno federal brasileño también anunció un subsidio adicional de 0.80 reales por litro para el diésel elaborado localmente, y una subvención para las importaciones de GLP de 850 reales por tonelada.
El Gobierno también reducirá a cero los impuestos federales al combustible de aviación y el biodiésel, pondrá en marcha nuevas líneas de crédito para las aerolíneas y aplazará las obligaciones de pago de las tasas de navegación aérea.