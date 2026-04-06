Kevin Hassett cree que aumento de la productividad debido a la IA, justifica rebajas de tipos en EU

El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, ha defendido que la Reserva Federal (Fed) puede aplicar una rebaja de los tipos de interés debido a la mejora para la productividad que supondrá la inteligencia artificial.

"La IA, al aumentar la productividad, ejerce presión a la baja sobre la inflación, lo que debería aliviar la presión sobre la Reserva Federal. Deberían poder bajar las tasas de interés, y espero que eso sea lo que suceda cuando mi amigo Kevin Warsh asuma el cargo", ha sostenido Hassett en una entrevista realizada en la cadena estadounidense CNBC.

En sentido, ha mostrado su confianza en que el sustituto de Jerome Powell al frente del banco central estadounidense aplique una disminución del precio del dinero a pesar de la incertidumbre actual generada por las consecuencias del conflicto de Irán.

"Creo que la IA es una fuerza más poderosa que internet", ha defendido el asesor económico de Donald Trump al respecto de los efectos que la inteligencia artificial puede tener sobre la economía.

Asimismo, no ha considerado relevante por el momento el impacto que la IA puede tener sobre el mercado laboral, del que únicamente ha destacado los efectos sobre los programadores aunque también ha valorado el incremento de la productividad de estos profesionales.

"Hemos analizado a fondo los datos de las pequeñas empresas y hemos descubierto que aquellas que aprovechan la IA han visto crecer sus ingresos muy rápidamente y no han sufrido pérdidas de empleo", ha asegurado.

Varias compañías tecnológicas que están destinando grandes inversiones en el negocio de la IA han anunciado en los últimos meses importantes cantidades de despidos.