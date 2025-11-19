Han comenzado las entrevistas para elegir al próximo Presidente de la Fed

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), dijo ayer 18 de noviembre, que está hablando con varias personas sobre el puesto de Presidente de la Reserva Federal (Fed) y que tiene algunos candidatos inesperados en la lista de posibles sustitutos de Jerome Powell.

“Tenemos algunos nombres sorprendentes y otros más habituales de los que todo el mundo habla”, mencionó Trump cuando se le preguntó sobre la búsqueda de la Fed durante una comparecencia en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

“Podríamos seguir el procedimiento habitual. De vez en cuando está bien ser políticamente correcto, pero tenemos algunos nombres excelentes”, afirmó.

Trump reiteró que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no quiere el puesto y siguió reprendiendo a Powell, a quien ha criticado repetidamente por no recortar las tasas más rápido.

“Me encantaría echar al tipo que está ahora allí, pero la gente me lo impide”, expresó, refiriéndose a Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed termina en mayo del próximo año.