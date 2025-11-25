Trump anunciará antes de Navidad al sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal

El nombre del sucesor de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central de la mayor economía mundial, probablemente será anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de Navidad, según ha comentado este martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien lidera el proceso de selección del próximo banquero central del país.

"Hay muchas posibilidades de que el presidente haga un anuncio antes de Navidad, pero es su prerrogativa si es antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero las cosas van muy bien", ha comentado Bessent durante una entrevista con la cadena CNBC recogida por Europa Press.

En este sentido, el responsable del Tesoro de EU y mano derecha en aspectos económicos de Trump, ha precisado que espera cerrar este martes la segunda ronda del proceso con la última entrevista a uno de los cinco candidatos que siguen en el proceso de selección, frente a los once que comenzaron.

"Tenemos cinco candidatos muy fuertes. Estoy impresionado con todos ellos", ha subrayado Bessent, destacando la complejidad de la operación de la Fed, que no solo fija el precio del dinero, sino que debe manejar la interacción entre política monetaria, el balance general y la política regulatoria.

"En las entrevistas hemos hecho mucho hincapié en la interacción de ese cálculo para determinar la mejor manera de avanzar para la economía estadounidense y cuál es el punto de vista de cada persona en términos de proteger al pueblo estadounidense, proteger la economía y avanzar con el mandato dual", ha explicado.

El pasado mes de octubre, Bessent confirmó que los cinco finalistas en el proceso de selección del sucesor de Jerome Powell como presidente de la Fed eran los actuales miembros de la junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

Entonces, el secretario del Tesoro de EU adelantó que esperaba conducir una segunda ronda de entrevistas con los candidatos para presentar una "buena lista" al presidente Donald Trump después de Acción de Gracias, que se celebra este jueves. El mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed, que juró el cargo en febrero de 2018, expira en mayo de 2026.