TSMC apuesta fuerte por el crecimiento de la IA y podría subir los precios de los chips

TSMC, ⁠con sede en Taiwán, el mayor fabricante de chips por encargo del mundo, confía en su crecimiento durante los ⁠próximos años, gracias a la sólida demanda de potencia informática y semiconductores avanzados, en un momento en que se beneficia del auge de la inteligencia artificial, dijo este jueves su director ejecutivo.

C.C. Wei, en su intervención en la junta anual de accionistas de TSMC celebrada en ⁠la ciudad de Hsinchu, al norte de Taiwán, ⁠señaló que los clientes siguen siendo optimistas respecto a las perspectivas de la inteligencia artificial, aunque la empresa continúa vigilando el impacto del aumento de los costos de los componentes.

"Seguimos observando una creciente adopción de ​modelos de IA en aplicaciones de IA para consumidores, empresas y gobiernos", dijo Wei.

"Esta tendencia está impulsando la demanda de mayor potencia de cálculo, lo que a su vez sustenta una fuerte demanda de chips semiconductores avanzados".

Cuando se le preguntó si TSMC podría subir los precios a los clientes, Wei respondió: "Me gustaría hacerlo (...) seguimos necesitando ganar dinero".

"No queremos subir los precios de repente, como hacen las empresas de memoria. Eso no es sostenible. TSMC se centra en operaciones sostenibles a largo plazo. No somos ese tipo de empresa". TSMC está esforzándose para satisfacer todas las demandas de los clientes, aunque llevará "mucho tiempo" satisfacer plenamente las necesidades de los clientes estadounidenses con la producción en EU, dijo, sin dar más detalles sobre el plazo.

TSMC está invirtiendo 165,000 millones de dólares para construir nuevas fábricas en el estado estadounidense de Arizona.

Wei señaló que el rendimiento de TSMC durante el último año había sido notable, con el precio de sus acciones subiendo hasta los 2.425 dólares taiwaneses el miércoles, frente a los 950 dólares taiwaneses del 3 de junio del año pasado.

Sus acciones bajaban alrededor de un 1% el jueves, en consonancia con el índice de referencia .

Ante las recientes tensiones laborales por los salarios en Corea del Sur, donde Samsung Electronics cerró el mes pasado un acuerdo con su sindicato para evitar una huelga, TSMC dijo que estaba plenamente comprometida con el cuidado de sus empleados.

"La participación de los empleados en los beneficios aumentó en torno a un 30% de 2023 a 2024 y de nuevo en torno ⁠a un 30% de 2024 a 2025", dijo. "Estamos seguros de que aumentará otro ⁠30% en 2026".

"Creemos que esto supone una sólida remuneración ⁠para nuestros empleados", dijo, y añadió que no hay un límite máximo para el crecimiento anual del 30% en términos de participación de los empleados en ⁠los beneficios, ya que seguirá aumentando.

Sus comentarios pusieron de relieve cómo las grandes empresas tecnológicas globales beneficiarias de un auge histórico de la IA se ven sometidas a una presión cada vez mayor para compartir una mayor parte de sus ingresos en rápido crecimiento.

De cara al futuro, Wei dijo que considera que los vehículos autónomos son motores de crecimiento a largo plazo y que la empresa se esforzará para garantizar el éxito de los robots. Taiwán sigue siendo la zona de fabricación más eficiente de TSMC, donde se concentran sus mejores talentos, su I+D principal y su mayor base de producción, añadió.

Taiwán ha sido el centro de atención esta semana, ya ⁠que acoge la conferencia anual Computex, donde se reúnen los líderes de algunas de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Ejecutivos de empresas como Nvidia e Intel han elogiado el papel central de la isla en la cadena de suministro global.