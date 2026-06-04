De Salinas a AMLO: 40 autores narran cuatro décadas de vuelcos en la cultura mexicana

Cuando se trata de revisar, cuestionar o fundamentar fenómenos del ecosistema cultural en el presente, con todos sus entramados tanto en la administración pública como en la inversión privada, hace mucha falta volver la mirada hacia atrás.

Buena parte de los debates que hoy atraviesan a la cultura mexicana, desde la precariedad institucional hasta las dificultades de financiamiento, así como la fragilidad de las organizaciones civiles o la concentración de los mercados culturales, tiene raíces que se extienden varias décadas atrás.

Ésa es la premisa que anima "Sucesos culturales 1988-2024", un volumen polifónico publicado por GRECU Ediciones y coordinado por el periodista, investigador y analista cultural Eduardo Cruz Vázquez, quien reunió a 40 especialistas del sector para reconstruir algunos de los episodios que marcaron la vida cultural del país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Estaba haciendo mucha falta hacer una revisión de este proceso ya de 36 años”, afirma Cruz Vázquez en entrevista e indica que este periodo permite observar tres grandes momentos históricos que reconfiguraron el sector cultural: la irrupción del neoliberalismo, la alternancia política iniciada en el año 2000 y la llegada de la llamada Cuarta Transformación.

Con textos de periodistas como Adriana Malvido, Sonia Sierra, Judith Amador y Virginia Bautista, junto a investigadores, gestores y exfuncionarios como Eduardo Nivón, José Antonio Mac Gregor, Teresa Vicencio y Eduardo Vázquez Martín, esta compilación, explica el coordinador, busca convertirse en una herramienta de consulta para quienes vivieron esos procesos y también para las generaciones más jóvenes que no fueron testigos directos.

Este volumen de 322 páginas, en el que conviven crónica, ensayo, memoria y análisis sectorial, se presenta en la Ciudad de México, en la Casa del Libro de la UNAM, el jueves 4 de junio a las 19 horas. El tiraje es de solamente 500 ejemplares.

Un dardo a la conciencia del sector

Para Cruz Vázquez, uno de los principales valores de la obra radica precisamente en su potencial para generar nuevas conversaciones. Dicha voluntad de diálogo se establece desde la introducción del libro, donde se plantea que el volumen aspira a convertirse en un punto de partida para un revisionismo “lo más completo, crítico y atemperado posible” sobre la historia reciente de la cultura mexicana.

Aunque el volumen revisa decisiones gubernamentales y políticas públicas, Cruz Vázquez insiste en que no busca repartir culpas entre administraciones ni construir una galería de héroes y villanos. La preocupación colectiva es otra y, para argumentarla, el coordinador menciona dos ejemplos hermanados que atraviesan las últimas décadas:

“El INAH y el INBAL son ejemplos de cómo una comunidad cultural y una serie de gobiernos han sido incapaces de transformar las instituciones y hoy las tienen sumidas en la precariedad y en problemas gigantescos que nadie se atreve a resolver”.

El entrevistado matiza que con lo anterior no se refiere solamente a las consecuencias de decisiones del Estado sino “al gran bloque nacional en el cual la participación de quienes hacen ese sector fue lo suficientemente fuerte y decidida para haber alcanzado otros niveles de desarrollo”.

Por eso, más que una celebración de la memoria, "Sucesos culturales 1988-2024" se presenta como una invitación a discutir el sector desde una visión mucho más amplia y libre de denominaciones restrictivas.

“¿Estamos logrando el desarrollo que queremos o es una comunidad cultural que no ha alcanzado un grado de integración tan fuerte como para movilizar los grandes cambios y resolver los desafíos del país?”, cuestiona Cruz Vázquez, y agrega que el libro no pretende cerrar una conversación, sino abrirla. Es, dice, “un dardo a la conciencia”.

El periodismo cultural también cambió

La conversación alrededor del libro "Sucesos culturales 1988-2024" inevitablemente desemboca en el periodismo. Cruz Vázquez considera que las transformaciones del propio sector han modificado también la manera en que se informa sobre él.

A su juicio, el modelo clásico del periodismo cultural quedó rebasado por una realidad mucho más compleja, en la que los reporteros ya no cubren únicamente manifestaciones artísticas o actividades institucionales, sino fenómenos económicos, laborales, legislativos y sociales vinculados con la cultura.

“Ya no deberíamos hablar de secciones de cultura. Deberíamos hablar de secciones del sector cultural”, plantea. Según su lectura, la gran mayoría de los medios especializados ya trabaja bajo esa lógica, aunque muchas veces no lo advierta explícitamente.

La experiencia del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) también aparece como ejemplo de una forma de trabajo colectivo que ha logrado mantenerse durante casi dos décadas sin una estructura jurídica formal. Nacido en 2009, el grupo ha reunido a decenas de investigadores, periodistas, gestores, funcionarios y especialistas interesados en analizar la cultura desde una perspectiva sectorial.

Ese carácter colectivo se refleja en la nueva publicación. Los participantes proceden de distintas generaciones, regiones y posiciones ideológicas. La intención, explica su coordinador, no fue construir una versión única de la historia, sino ofrecer un conjunto de miradas capaces de dialogar, contrastarse e incluso discrepar entre sí.

“Sucesos culturales 1988-2024”

GRECU Ediciones

Coordinador: Eduardo Cruz Vázquez

Varios autores

Año: 2026

Páginas: 322

Presentación del libro

Jueves 4 de junio

19:00 horas

Casa del libro (Casul)

Comentan: Ximena Apisdorf, Veka Duncan, Armando Ponce

Modera: Francisco Moreno

Transmisión en YouTube: GrecuTV

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