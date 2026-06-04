La UE aplaza 3 años la entrada en vigor del marco de capital de riesgo bancario

La ⁠Comisión Europea retrasará tres años la introducción de un nuevo ⁠marco de capital para el riesgo de mercado de los bancos, con el fin de observar cómo aplican Estados Unidos y Reino Unido las ⁠mismas normas internacionales, según informó ⁠el jueves.

El marco forma parte de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación y de las normas bancarias globales de Basilea III, cuyo objetivo es reforzar la medición del riesgo en las operaciones de negociación de los bancos y garantizar que su capital refleje con precisión los riesgos que asumen.

El aplazamiento de la aplicación de las normas sobre requisitos de capital relacionadas con el riesgo de negociación tiene por objeto evitar que los bancos europeos se vean en desventaja frente a sus homólogos de Estados Unidos y Reino Unido hasta que quede claro cómo procederán ambas jurisdicciones.

"Los bancos europeos deben poder competir en igualdad de condiciones con sus homólogos internacionales", dijo la comisaria de Servicios Financieros de la UE, Maria Luís Albuquerque.

"Estas medidas específicas y de duración limitada contribuyen a preservar la igualdad de condiciones en los mercados financieros mundiales, al mismo tiempo que mantenemos nuestro compromiso con las normas de Basilea".

"Nos dan ⁠el tiempo necesario para seguir de cerca ⁠la evolución en otras jurisdicciones ⁠importantes antes de determinar el enfoque a largo plazo más adecuado", añadió.

Según la ⁠legislación de la UE, las nuevas normas sobre requisitos de capital se habrían aplicado íntegramente a partir de enero de 2027. El nuevo régimen de la Comisión, a menos que sea vetado en los próximos seis meses por los Gobiernos de la UE o por el Parlamento Europeo, estará en vigor desde 2027 hasta finales de 2029.

El aplazamiento de tres ⁠años se ha acordado con el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, según informaron fuentes oficiales.