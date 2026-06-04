Embajador de Suecia destaca al futbol como herramienta de diplomacia y unidad

Ante un contexto internacional marcado por conflictos, tensiones geopolíticas y cuestionamientos al orden basado en el derecho internacional, el fútbol emerge como una herramienta estratégica para la paz y el entendimiento entre naciones, destacó el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén.

Durante la celebración del Día Nacional de Suecia, el diplomático aseguró que la próxima Copa Mundial de Futbol de 2026, que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, representa mucho más que una competencia deportiva, al ser una oportunidad única para fortalecer la convivencia entre sociedades de distintas culturas y orígenes.

“El deporte tiene la capacidad de unir a las personas alrededor de una emoción compartida. No importa de dónde venimos, es una oportunidad para convivir de otra manera y hoy lo necesitamos de verdad”, señaló.

Recordó los lazos históricos en el ámbito futbolístico entre México y Suecia, que se remontan a la Copa Mundial de 1958, celebrada en Suecia, donde ambas selecciones protagonizaron el partido inaugural del torneo. A casi siete décadas de distancia, dijo, el futbol sigue siendo un lenguaje común capaz de acercar a los pueblos.

Consideró que los grandes eventos deportivos son una forma de diplomacia internacional que permite construir puentes en momentos de incertidumbre global.

“Es una forma de hacer diplomacia internacional de verdad”, afirmó.

Ante ello, aseguró que las dos naciones comparten una visión común sobre la importancia de la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos globales.

Relación bilateral que trasciende

Con 141 años de lazos diplomáticos, subrayó que, a pesar de la distancia geográfica, ambos países mantienen una cercanía estratégica.

Enumeró la colaboración entre ambas naciones en la defensa del derecho internacional, los derechos de género y los valores democráticos, así como el intercambio en el ámbito turístico, cultural y empresarial. Asimismo, celebró la sólida presencia de empresas suecas que forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

También destacó la visita de los reyes de Suecia y el trabajo conjunto en sectores académicos y empresariales como muestras que trascienden en la relación bilateral.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, refrendó que México ha encontrado en Suecia un socio con el que ha construido una amistad sólida y duradera. Además, expresó el apoyo a la selección sueca durante su estancia en Monterrey para disputar su primer partido contra Túnez.

“Hemos cultivado una relación basada en la confianza y una afinidad notable en nuestros principios que se han adaptado a los desafíos de cada época”, expresó.

Recordó que México y Suecia trabajan juntos en foros internacionales para impulsar iniciativas sobre igualdad de género, desarrollo sostenible, innovación tecnológica, lucha contra el cambio, entre otros temas clave.

“Durante los años ha habido un intercambio cultural significativo entre Suecia y México con exposiciones de arte, festivales de cine y colaboraciones en música que han acercado a ambos países”, dijo.

La embajadora reconoció que la reciente firma del Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea abre una nueva etapa para ampliar los intercambios económicos y generar nuevas oportunidades de colaboración.