Proponen a CNTE quitar USICAMM y reforzar pensiones

Con un Mundial de Futbol en puerta y ante el recrudecimiento de las protestas, el gobierno federal planteó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dos rutas de trabajo para atender sus demandas; en un intentó de liberar las calles de los bloqueos magisteriales a sólo 8 días del arranque de la copa mundialista.

Sin lograr ningún tipo de acuerdo, líderes de la CNTE celebraron un segundo día de negociaciones con los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes entregaron una propuesta por escrito para atender sus demandas.

Entre lo planteado por el gobierno y que aseguran tiene el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum, destaca una ruta progresiva para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), para dar paso a un nuevo esquema para el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los maestros, así como fortalecer el sistema Pensionissste.

Para ello se dieron fechas, la primera el 15 de junio para una instalación de una mesa plural para la elaboración de una propuesta de iniciativa de reforma; mientras que del 21 de julio al 17 de agosto, pidieron elaborar el proyecto de Iniciativa de reforma.

El cual sería puesto a consideración del magisterio entre el 18 y 31 de agosto, para que finalmente, el 14 de septiembre se presente la Iniciativa ante el Congreso de la Unión.

Posterior a esta reunión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la instrucción presidencial es analizar todas las demandas de la CNTE y que ninguna sea ignorada o minimizada.

No obstante, reconoció que hay exigencias difíciles de resolver por falta de presupuesto, no de voluntad, como lo es regresar a un sistema de pensiones solidarios. Incluso, se advirtió que revertir el sistema de pensiones podía costar hasta 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

“Ella (la presidenta) nos instruyó para que viniéramos a la mesa, hiciéramos acuerdos y que habláramos con toda responsabilidad con los maestros, lo que se pueda atender, digamos sí, y avancemos. Y lo que no se pueda hacer, es que es por falta de presupuesto; no es falta de voluntad”, dijo.

La titular de Gobernación también enfatizó en el llamado de que el magisterio levante sus bloqueos.

Diálogo con presidenta

Sobre esta reunión, líderes magisteriales informaron que estas propuestas serán discutidas en una asamblea nacional y que en esta reunión evaluarán las acciones a seguir para los próximos días.

No obstante, insistieron en sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que las autoridades federales no confirmaron si esto será posible.

“Fuimos muy empáticos en que necesitamos hablar con la presidenta, que es necesario, que se establezca ese compromiso. A reserva de analizar los documentos, esperamos se dé en próximos días”, señaló Filiberto Fraustro, representante de la Sección 34 de la CNTE.

A la par de la reunión de ayer, integrantes de la CNTE realizaron bloqueos y destrozos en los edificios de la SEP, ubicada en Avenida Universidad y del ISSSTE de la zona de la colonia Buenavista.