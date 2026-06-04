La India ve una "complementariedad perfecta" con Venezuela en el comercio energético

La India ⁠y Venezuela trataron de reforzar sus lazos en el sector energético este jueves, y Nueva Delhi señaló ⁠que Caracas la considera un socio preferente en este ámbito, en un momento en que el suministro mundial de petróleo se ha visto afectado por la crisis de Oriente Medio.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra ⁠de visita en la India con ⁠una amplia delegación de ministros y mantuvo conversaciones este jueves con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Las conversaciones entre ambas partes se centraron en la cooperación en proyectos energéticos tanto en la fase de exploración y producción como en la de distribución y comercialización, dijo Rudrendra Tandon, secretario (Oriente) del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, en una rueda de prensa tras las conversaciones.

"Estamos trabajando con un Gobierno que es amistoso y que desea una asociación con la India", dijo Tandon. "Queremos corresponder a eso. Venezuela ha sido tradicionalmente un amigo cercano. Hemos colaborado muy estrechamente a nivel internacional, por lo que simplemente estamos volviendo a la normalidad".

Venezuela considera a la India un "socio preferente" en el sector energético y Rodríguez visitará instalaciones de refinería de petróleo en la India durante su visita, que finaliza el 7 de junio, señaló Tandon.

También se espera que se reúna con los principales líderes de la industria energética india en la capital financiera, Bombay, informó Reuters.

La India es un comprador clave del petróleo venezolano

La India fue el segundo mayor importador de petróleo venezolano en mayo, con compras de 427,000 barriles diarios, solo por detrás de Estados Unidos, informó Reuters. La empresa india Reliance Industries se ha convertido en uno de los tres mayores compradores de crudo venezolano en los últimos meses.

Venezuela va camino de convertirse en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India en mayo, según datos de Kpler.

La visita de Rodríguez se produce en un momento en que ⁠la India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, ⁠se enfrenta a interrupciones en el suministro ⁠causadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, una vía ⁠clave por la que transitaba más del 40% de las importaciones de crudo de la nación del sur de Asia.

La India había dejado de comprar petróleo venezolano el año pasado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó un arancel discrecional del 25% a los países que compraran crudo a la nación sudamericana. Reanudó las compras cuando se suavizaron las sanciones en febrero, tras un acuerdo emblemático de suministro de petróleo entre Washington y Caracas.

En virtud del acuerdo, alcanzado tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, Washington ⁠controla los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano a través de cuentas bancarias administradas por el Departamento del Tesoro, y las condiciones comerciales también se rigen por sus directrices.