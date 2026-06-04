Zancos

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando que la Fiscalía General de la República y la Marina sabotean su defensa en la causa penal 325/2025. El mando naval acusó que le ocultan pruebas clave bajo la vieja confiable de la "Reserva" y la "Seguridad Nacional", impidiéndole demostrar su inocencia y violando flagrantemente su derecho al debido proceso.

Palomitas

La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sedatu firmaron un convenio para armar proyectos de ordenamiento urbano, vivienda y redes meteorológicas. El rector Gustavo Pacheco celebró la alianza afirmando que la ciencia pública brilla más cuando se hace política eficiente. Por su parte, la secretaria Edna Elena Vega Rangel, recordó que la UAM nació pegadita a las causas sociales y evocó a sus mentores René Coulomb y Roberto Eibenschutz.

León en aro

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los brutales señalamientos extranjeros sobre narcopolíticos obligan al Estado a investigar en serio, sin importar el partido. Lamentó que las acusaciones tengan que venir de fuera por culpa de la impunidad local y tachó de "dañino" el andar tapando la realidad. Para la diputada, la verdadera soberanía es que las fiscalías dejen de alcahuetear y encubrir alianzas con los cárteles.