Ve Sheinbaum intención política en revelaciones sobre Durazo y Villarreal

En medio de las revelaciones realizadas por el rotativo Los Angeles Times en el que apunta a que los gobernadores morenistas Américo Villarreal Anaya y Alfonso Durazo Montaño habrían sido objeto del retiro de sus visas estadounidenses e incluso participarían como testigos en pesquisas contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que detrás de las revelaciones hay causas políticas.

Según el medio estadounidense, al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le habría sido retirada la visa estadounidense desde el año pasado como parte de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La publicación citó que, según personas “cercanas al caso”, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado bajo el presunto esquema de colaboración.

En el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se señaló que las autoridades del país vecino del norte lo investigan presuntamente por actividades relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol y que también ingresaría a Estados Unidos bajo el mismo mecanismo especial. Incluso, detalló, sería escoltado por funcionarios estadounidenses durante sus cruces fronterizos.

Intención política

Tras conocerse el reportaje la presidenta Sheinbaum Pardo sugirió que detrás de estas acciones podría existir una intención política por parte de sectores conservadores de Estados Unidos.

La mandataria recordó que previamente ya había expresado dudas sobre el propósito de retirar visas a funcionarios mexicanos y, además, hacer pública esa información.

“‘Vamos a filtrar’, porque así se actúa por algunos sectores, para decirle a los mexicanos: ‘aguas, aguas, te van a quitar la visa’”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que quienes actúan con convicción y en favor del país no deben preocuparse por este tipo de situaciones.

“Hay que estar tranquilos, cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas”, expresó.

Anular comicios

Cuestionada sobre si la reforma al Artículo 41 de la Constitución en donde se incluyó la injerencia extranjera como causa para anular las elecciones, sin que haya leyes que lo reglamenten, la consejera Jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, indicó que sí se podría, a lo que la mandataria completó que dependería del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacer una interpretación.

“Ahora, es muy importante porque lo que han estado diciendo nuestros adversarios y las críticas es que ahora, como somos unos autoritarios, queremos utilizar este pretexto para anular cualquier elección. Es falso”, dijo Sheinbaum.