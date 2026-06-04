Italia investiga a la aerolínea española Volotea por recargos en vuelos vinculados al combustible

La autoridad ⁠italiana de la competencia anunció este jueves que ⁠había abierto una investigación sobre la aerolínea española de bajo coste Volotea por presuntas prácticas comerciales desleales relacionadas con los ⁠recargos en los billetes ⁠de hasta 14 euros introducidos a raíz de la crisis de Oriente Medio.

La aerolínea introdujo una nueva política, denominada "Compromiso de viaje justo", que ajusta las tarifas para reflejar los aumentos del precio del combustible de aviación provocados por la guerra Irán.

Tras la compra del billete y siete días antes del viaje, se pide a los pasajeros que paguen un suplemento de entre 6 y 14 euros por persona y vuelo, en función del precio más reciente del crudo Brent.

Aunque los clientes pueden cambiar su vuelo, sin gastos, o cancelarlo a cambio de un vale, el impago del suplemento conlleva la pérdida del billete.

El regulador de la competencia dijo que la política podría infringir las normas de protección del consumidor, ya que puede inducir a error a los pasajeros a ⁠la hora de elegir vuelos basándose en ⁠información incompleta sobre los ⁠precios y ejercer una presión indebida para que acepten cargos adicionales ⁠cerca de la fecha de salida, o de lo contrario tengan que reorganizar sus planes de viaje.

La asociación de consumidores española Facua pidió en abril que se investigara a Volotea por la política de precios que ahora se está investigando en Italia.

Volotea no respondió de inmediato a una ⁠solicitud de comentarios.