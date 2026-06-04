Precios del petróleo abren con caídas tras acuerdo de alto el fuego entre el Líbano e Israel

Los ⁠precios del petróleo bajaban este jueves después de que el acuerdo de alto el fuego entre ⁠Israel y el Líbano avivó las esperanzas de alcanzar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que podría conducir a la reapertura del estrecho ⁠de Ormuz.

El mercado se mostraba cauteloso ⁠y las pérdidas eran limitadas. Los futuros del Brent bajaban 1.14 dólares, o un 1.2%, hasta los 96.67 dólares el barril a las 10:22 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía 90 centavos, o un 0.9%, para coocarse en los 95.12 dólares.

Los dos contratos subieron alrededor de un 2% el miércoles tras el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio, incluidos los ataques iraníes contra Kuwait y los ataques militares estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz.

Israel y el Líbano anunciaron a última hora del miércoles que habían acordado aplicar un alto el fuego, lo que aumentó las esperanzas de un acuerdo entre Washington y Teherán. Irán ha condicionado cualquier acuerdo, en parte, al fin de los combates entre Israel y Hezbolá, un grupo alineado con Irán en el Líbano.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo este jueves que el alto el fuego entraría en vigor en un plazo de 24 horas tras su aprobación por todas las partes implicadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el miércoles que podría haber avances en las negociaciones con Irán ya este fin de semana.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo el miércoles que los contactos de Teherán con Washington no se habían interrumpido, pero que no se había avanzado en las negociaciones, y añadió que ambas partes estaban estudiando los textos intercambiados.

En Estados Unidos, la ⁠Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el miércoles una ⁠resolución para impedir que Trump continúe la guerra ⁠contra Irán. Para entrar en vigor, la resolución necesitaría la aprobación del Senado y una mayoría de dos tercios en ⁠ambas cámaras para anular el veto casi seguro de Trump.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo este jueves que la producción de petróleo local ha caído desde principios de año debido a un mantenimiento no planificado de las refinerías, lo que supone la primera vez que un funcionario ruso reconoce este descenso.

En tanto, las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron en 8 millones de barriles a 433.7 millones de barriles en la semana que finalizó el 29 de mayo, informó el miércoles la Administración de Información de Energía. ⁠Se trató de una caída mucho mayor que la reducción de 4 millones de barriles que esperaban los analistas en una encuesta de Reuters.