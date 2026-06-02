El papel internacional del euro debe potenciarse: Lagarde

Europa debe seguir adelante con la unificación de sus mercados de capitales y bancarios para impulsar el papel internacional del euro, afirmó ayer Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

En el informe anual del BCE sobre el papel internacional del euro, Lagarde señaló que los medios de pago se diversifican cada vez más en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas e innovaciones como las monedas estables, lo que amenaza con dejar en la estacada a monedas como el euro.

“No hay lugar para la complacencia. Las fuerzas de fragmentación son cada vez más pronunciadas”, mencionó.

“Para que el euro evolucione hasta convertirse en una moneda internacional verdaderamente global, la zona euro debe ganar en escala y crear mercados de capitales más profundos y con mayor liquidez”, añadió Lagarde.

Aunque el informe señala varias ocasiones en las que el euro parecía actuar como moneda refugio (apreciándose frente al dólar en momentos de tensión en los mercados, como durante los anuncios de aranceles del año pasado por parte del presidente estadounidense, Donald Trump), también señala que era mucho menos popular que el dólar a nivel internacional.

El euro representó el año pasado alrededor de 20% de las reservas de divisas en todo el mundo, según el informe, frente a 57% del dólar, lo que lo situaba en segundo lugar.

El renminbi chino también cobró una importancia creciente para el comercio mundial, según el informe, aunque su uso siguió siendo menos extendido que el del euro.

La actividad en el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos de China (CIPS) también aumentó en más de un tercio en torno al estallido de la guerra en Oriente Medio, señaló el informe.

“Los cambios en el panorama geopolítico mundial subrayan la importancia de un papel internacional más fuerte para el euro”, dijo la funcionaria europea.

“Existe una oportunidad para que el euro potencie su atractivo global, siempre que los responsables políticos europeos creen las condiciones necesarias y pasen de las palabras a los hechos”, detalló Lagarde.

Por su parte, Piero Cipollone, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, señaló que el aumento del peso del euro a nivel mundial ha sido circunstancial hasta ahora, y la zona euro debe actuar de forma decidida para hacerse con una mayor cuota de mercado.

“En un sistema monetario mundial cada vez más competitivo, Europa debe actuar con determinación para reforzar el papel de su moneda”, afirmó Cipollone en el blog del BCE.