Exvicepresidente de la FIFA gana a Trinidad y Tobago juicio contra su extradición a EU

La justicia de Trinidad y Tobago bloqueó permanentemente una solicitud de extradición a Estados Unidos contra el trinitense Jack Warner, exvicepresidente de la FIFA acusado de corrupción por la justicia estadounidense.

El fallo emitido este viernes pone fin a una larga batalla legal que data de 2015, cuando Warner se vio envuelto en el FIFAgate, un enorme escándalo de corrupción en el seno del órgano rector del fútbol mundial.

La justicia de Estados Unidos acusa al exdirectivo trinitense de 29 cargos vinculados con fraude, blanqueo de dinero y corrupción.

La decisión de la jueza de la Corte Suprema de Trinidad Karen Reid remarca que el Estado incurrió en una grave violación de su "deber de franqueza" al hacer creer a los tribunales que existía un "acuerdo especial" de extradición con Estados Unidos, un error que tras ser detectado no fue corregido en el expediente del caso, lo que permitió que el juicio continuara erróneamente.

El fallo indica que la continuación del proceso de extradición "constituyó una violación del derecho del demandante a la libertad" y ordena al Estado a pagar los costos de Warner durante el juicio.

Una indemnización será discutida en una audiencia el 30 de septiembre.

Warner, exmiembro del comité ejecutivo de la FIFA, votó a favor de otorgar a Rusia y Catar la sede de los mundiales de 2018 y 2022.

Estados Unidos le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos durante su tiempo como ejecutivo de la FIFA, entre ellos un pago de 10 millones de dólares proveniente de Sudáfrica cuando ese país obtuvo la candidatura como sede del mundial de 2010.

Trinidad y Tobago, un pequeño país caribeño ubicado al norte de Venezuela, logró su única clasificación para un mundial de fútbol en 2006, cuando Warner era presidente de su federación de fútbol.

También fue previamente ministro y parlamentario en ese país.