México, con una de las tasas de ISR más bajas de la OCDE

México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde los trabajadores pagan menos Impuesto sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con el informe “Impuestos sobre los salarios 2026”, en México los trabajadores pagaron en promedio durante el 2025 21.7% de su salario en ISR y contribuciones a la seguridad social del empleado.

Se trata de la cuarta tasa impositiva personal promedio más baja de los 38 países de la OCDE, esto cuando el promedio de la OCDE fue de 35.1% en el 2025.

La tasa impositiva personal promedio más alta fue la de Bélgica (52.5%), mientras que la más baja fue la de Colombia (0 por ciento).

En Colombia la tasa impositiva fue de 0% debido a que los trabajadores con un salario promedio no pagaron impuesto.

La tasa impositiva personal promedio se define como el Impuesto sobre la Renta personal más las contribuciones a la seguridad social del empleado, expresados como un porcentaje de los ingresos salariales brutos, de acuerdo con la OCDE.

En el informe, la organización aseguró que las tasas impositivas efectivas sobre los ingresos laborales de un trabajador soltero que percibe el salario promedio aumentaron en la mayoría de los países de la OCDE por cuarto año consecutivo en el 2025.

“Para un trabajador soltero que percibe el salario medio, la carga impositiva aumentó en 24 países, disminuyó en 11 y se mantuvo igual en tres en el 2025 con respecto al año anterior”, dijo la OCDE en el informe.

Resaltó que la carga fiscal aumentó durante el 2025 para los otros siete tipos de hogares analizados en el informe.

El mayor incremento se registró en los hogares de un padre o madre soltera con dos hijos, con un aumento de 0.52 puntos porcentuales (p.p.) en promedio en su carga fiscal hasta 16.3%, y se incrementó en 22 países.

La carga fiscal para este tipo de hogar aumentó más en Eslovenia (5.6 p.p.), Eslovaquia (4.7 p.p.) y el Reino Unido (4.3 p.p.), debido a una combinación de arrastre fiscal, mayores contribuciones a la seguridad social y menores desgravaciones fiscales y transferencias en efectivo.

El informe revela que los sistemas tributarios se han vuelto más progresivos en los países de la OCDE desde el 2000 para los hogares con ingresos inferiores al salario medio, mientras que la progresividad sobre los ingresos superiores al salario medio no ha cambiado significativamente.

Esto debido a que los países de la OCDE han tendido a reducir los impuestos sobre los trabajadores con bajos ingresos en mayor medida que sobre los trabajadores con ingresos medios y altos durante este periodo.

En México los trabajadores pagaron en promedio durante 2025 el 21.7% de su salario en ISR y contribuciones a la seguridad social del empleado.