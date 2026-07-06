MEDE prevé recesión en zona euro por venta de activos

Una reactivación del conflicto en Oriente Medio y una venta masiva de activos en Estados Unidos representan los dos mayores riesgos para la economía de la zona euro y, de materializarse de forma simultánea, podrían llevar al bloque a una recesión e impulsar la inflación hasta cerca de 5%, advirtió el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en su informe anual.

Europa está ahora mucho más expuesta a los mercados financieros de Estados Unidos que hace una década. La exposición del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro a ese país alcanzó 47% el año pasado, frente a 18% registrado en el 2013, según el organismo.

“La creciente incertidumbre política, las preocupaciones de largo plazo sobre la sostenibilidad fiscal y las elevadas valoraciones bursátiles sustentadas en las expectativas de ganancias relacionadas con la Inteligencia Artificial crean el potencial para una corrección repentina de los precios de los activos originada en Estados Unidos”, señala el informe.

El MEDE, un fondo europeo de rescate con recursos superiores a 430,000 millones de euros (491,000 millones de dólares), identificó esta vulnerabilidad junto con la posibilidad de un nuevo choque energético derivado de un conflicto.

La guerra con Irán y una eventual crisis energética agravada por el cierre del estrecho de Ormuz tendrían un fuerte impacto sobre la economía global y los mercados financieros.