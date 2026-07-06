El crecimiento del sector servicios en EU pierde impulso en junio, pese al Mundial

La actividad del sector servicios estadounidense se enfrió en junio, según mostraron los datos de una encuesta, y las empresas siguen experimentando efectos persistentes del conflicto en Oriente Medio, incluso cuando la contratación vinculada al Mundial impulsó el empleo.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) retrocedió 0.5 puntos hasta 54 puntos en junio, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas.

Sin embargo, la cifra se mantuvo por encima de 50 puntos, el umbral que separa el crecimiento de la contracción en el sector, lo que indica que la industria aún se está expandiendo.

La actividad empresarial y los nuevos pedidos también perdieron impulso el mes pasado, mientras que el índice de empleo registró crecimiento por primera vez en cuatro meses, según el ISM.

Mientras tanto, el índice de precios se moderó hasta su nivel más bajo desde febrero.

“Algunos encuestados informaron de una reducción en los precios que pagaban por la gasolina y el diésel, pero esto no se observó de forma generalizada”, dijo Steve Miller, presidente del comité de la encuesta del ISM.

Los encuestados también señalaron que los productos derivados del petróleo figuraban entre las materias primas cuyo precio había aumentado, añadió.

“Esto es algo que prevemos que se mantendrá durante varios meses, a medida que el aumento de los precios del petróleo se vaya extendiendo por toda la cadena de suministro”, advirtió.

Pero Miller prevé que los costos se moderen en otoño, “siempre que continúen los recientes avances en el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz”.

Los precios mundiales del petróleo se dispararon después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, a finales de febrero, provocaran la represalia de Teherán, que consistió en el bloqueo del estrecho de Ormuz.