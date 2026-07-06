Terrorismo ruso deja 28 muertos en Ucrania

Kyiv. Rusia lanzó un ⁠intenso ataque con misiles y drones contra Ucrania en la madrugada del lunes, causando la muerte de al menos 28 personas y poniendo de manifiesto la grave escasez de misiles interceptores de fabricación estadounidense en Kiev, informaron las autoridades, unos días después del bombardeo más mortífero de este año a la capital ucraniana.

Los equipos de rescate extraían cadáveres de entre los escombros de un edificio en torre de Kiev que quedó destrozado durante el bombardeo nocturno.

En Sumy, dos ataques con drones mataron a dos personas, de acuerdo con la administración militar de la región.

Según datos de la fuerza aérea, el ejército ucraniano no pudo derribar ninguno de los 23 misiles balísticos disparados por Rusia, lo que refleja su creciente vulnerabilidad a los ataques de Moscú a medida que se agotan las existencias de sus preciados misiles Patriot.

Escasez de armas

El bombardeo ocurre además en vísperas de la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana en Turquía, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para impulsar las negociaciones sobre la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

En un mensaje nocturno, Zelenski instó a sus aliados a tomar "decisiones firmes" para aumentar el suministro de defensas aéreas tras el ataque, que se produjo unos días después de otro ataque ruso que mató a más de 30 en Kyiv.