Apuestas naranjas

Formalmente, su tarea es “pensar en México” y coordinar al think tank que ayuda a Movimiento Ciudadano en la preparación de su proyecto de nación. Pero desde hace tres meses, por lo menos, Salomón Chertorivski Woldenber sopesa sus opciones para el 2027.

Al margen de las asesorías que brinda a los gobernadores naranjas, el exsecretario mancerista y exlegislador federal comenzó su preparación para figurar en la boleta electoral. En el mediano plazo, su intención es repetir nuevamente como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con cuadros propios y una estructura electoral —hasta ahora inexistente— Movimiento Ciudadano quiere erigirse como la tercera vía, con una estrategia basada en la defensa de Nuevo León, el refrendo de su posición como primera fuerza en Jalisco y la conquista de nuevos bastiones locales… a costa del PAN.

Chertorivski Woldenberg ha preguntado a sus cercanos sobre la viabilidad de la oferta que ya le ha extendido la dirigencia nacional del partido naranja: competir por la alcaldía Miguel Hidalgo, que la década se han disputado Morena y el PAN, en vez de repetir como parlamentario.

Mientras los panistas han abierto sus candidaturas a los ciudadanos de a pie, la formación naranja apuesta a posicionar a sus cuadros en los cargos de elección popular que estarán en disputa en las elecciones intermedias del sexenio claudista. Chertorivski Woldenberg —quien se incorporó al MC en el 2020— encabeza el consejo consultivo y combina experiencia de gobierno con buen desempeño en campañas.

En esa misma condición estaría la presidenta del consejo nacional emecista, Jessica Ortega de la Cruz, exdiputada federal, quien fue candidata a la gubernatura en su natal Morelos, en el 2024. De hecho, su caso es el referente de la estrategia que busca implementar la formación encabezada por Dante Delgado, pues la polarización causada por el enfrentamiento entre Morena y la coalición PAN-PRI-PRD en aquella entidad sureña, abrió una tercera vía.

En 2024, MC obtuvo su votación más alta en la entidad y Ortega de la Cruz logró captar 20% de las preferencias electorales. A dos años de distancia, las encuestas ratifican que es una apuesta sumamente competitiva, y la dirigencia nacional la ha perfilado como candidata a la alcaldía de Cuernavaca.

Al igual que Chertorivski, la incertidumbre sobre un resultado favorable ha frenado su perfilamiento. La lideresa emecista, en primera instancia, preferiría asegurar un lugar en la lista plurinominal y construir su candidatura para el 2030 desde San Lázaro.

La cúpula naranja traza la ruta a la elección presidencial. Tener una bancada robusta, pero sobre todo, ampliar su presencia en municipios densamente poblados, está dentro de sus cálculos. Y por eso busca activar a sus cuadros más destacados, como Ortega, Chertorivski… o su actual coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, quien parece tener fijado su camino en el Estado de México. En Valle de Bravo, para ser precisos.

Otro de sus activos, Luis Donaldo Colosio, también estaría en la boleta electoral en el 2027. Como candidato a gobernador en una entidad del Pacífico.

La apuesta emecista es por el surgimiento de terceras opciones ciudadanas y competitivas, que rompen el tradicional esquema bipartidista. Los personajes seleccionados tienen presencia en medios de comunicación locales y una activa estrategia en redes sociales… pero carecen de arraigo territorial.