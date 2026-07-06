Brasil ve riesgo de operaciones militares de EU

Brasilia. La cancillería de Brasil ve un "riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos" en su territorio, luego de que Washington declarara organizaciones terroristas a las bandas criminales brasileñas PCC y CV.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se opuso a esta designación, que según Estados Unidos habilita a sus fuerzas de seguridad a extender todo tipo de operaciones contra los líderes de esas bandas en cualquier parte del mundo.

“Esa clasificación unilateral podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas”, alertó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en una carta enviada al parlamento.

“Existe el riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra el territorio nacional”, agregó.

En mayo, el gobierno estadounidense argumentó que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) tienen "redes ilícitas" que “se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil” y declaró a ambos grupos terroristas.

Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a designaciones a narcotraficantes como terroristas, otros en América Latina se muestran partidarios de seguir los pasos de Trump, como Ecuador y Honduras.

En Brasil la oposición de derecha, liderada por el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, saludó la decisión de Washington y acusa al gobierno de ser laxo con el crimen.

Aranceles

El senador brasileño Flavio Bolsonaro tiene previsto pedir en Washington al Gobierno del presidente Trump a que aplace la aplicación del arancel del 25% propuesto sobre los productos brasileños hasta después de las elecciones de octubre en el país algo que suena a politizar el resultado electoral.