Ven amenaza de crisis bancaria rusa, según un informe de inteligencia

Rusia corre el riesgo de enfrentar una crisis bancaria “explosiva” porque los prestamistas están asumiendo gran parte de la carga de la economía de guerra del país, advirtió un informe de inteligencia estatal europea visto por Reuters, mientras la Unión Europea prepara una nueva ronda de sanciones.

El documento de dos páginas, elaborado en las últimas semanas para informar a funcionarios europeos sobre la situación del sistema bancario ruso, describe la vulnerabilidad de las entidades financieras a nuevas restricciones occidentales.

Aunque los bancos rusos han resistido en gran medida las sanciones impuestas desde la invasión a gran escala de Ucrania en el 2022, el informe de junio señala que el deterioro de la calidad de los préstamos y el creciente endeudamiento de los hogares crean un riesgo “explosivo”, justo cuando la UE prepara su vigésimo primer paquete de sanciones, previsto para julio, dirigido a bancos y redes de criptomonedas.

El banco central ruso declinó hacer comentarios sobre la evaluación, aunque recientemente ha restado importancia al riesgo de una crisis bancaria de gran magnitud.

Con el costo de una guerra que ya suma cuatro años y que ha presionado las finanzas públicas, Rusia ha recurrido cada vez más a los bancos para sostener a empresas y prestatarios. El informe sostiene que esta estrategia ha aumentado los riesgos del sistema financiero, mientras la economía pierde dinamismo.

El Ministerio de Economía redujo su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 0.4% para el 2026, desde 1.3% previsto anteriormente, y a 1.4% para el 2027, frente a 2.8% estimado previamente.

El informe, titulado “Nota sobre la probabilidad de una crisis bancaria en Rusia en el 2026”, indica que los bancos han sido presionados para otorgar créditos subsidiados a empresas del sector defensa, compradores de vivienda y otros sectores prioritarios. Agrega que los programas de crédito respaldados por el Estado, las reestructuraciones de deuda y el apoyo gubernamental han ocultado la fragilidad del sistema.

“La situación crea la ilusión de una economía dinámica que, en realidad, oculta una situación explosiva que podría desencadenar una crisis económica, como un ambicioso paquete de sanciones contra los bancos”, señala el inform

El informe estima que 10% de los préstamos corporativos son de dudoso cobro, un fuerte aumento respecto al 2024, mientras que algunos de los principales bancos registraron índices de morosidad en créditos al consumo de hasta 15% durante el 2025.

También señala que más de 500,000 rusos se declararon en bancarrota en el 2025, casi un tercio más que un año antes, mientras que los programas estatales impulsaron a más de 13 millones de personas a contratar al menos tres préstamos simultáneamente.

“La economía rusa está estancada, pero el predominio del Estado y el gasto en defensa significan que no hay una crisis financiera inmediata a la vista”, afirmó Chris Weafer, especialista en Rusia de la consultora Macro Advisory.