El GIFF reivindica el papel humano frente al avance de la IA en el cine

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) ha hecho de la discusión sobre el futuro del audiovisual una constante de su programación. Si en años recientes abrió el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo creativo y la autoría cinematográfica, en su edición 29 llevará la conversación hacia la incorporación de estas herramientas en los procesos de producción y conservación del patrimonio fílmico.

El encuentro, que se realizará del 24 de julio al 4 de agosto en Guanajuato capital y San Miguel de Allende, organizará talleres sobre el uso de la IA en los flujos de producción, un panel dedicado a la preservación de la memoria fílmica mediante estas tecnologías y una muestra especial de cortometrajes realizados con inteligencia artificial.

"No hay nadie que pueda contar nuestras historias y nuestras experiencias humanas más que un ser humano. El cine comercial se puede generar por IA, porque ésta se basa en nuestros algoritmos, pero el GIFF quiere seguir hablando de la fuerza humana, del alma y de lo que nace dentro de nosotros", afirmó Sarah Hoch, directora del festival, durante el anuncio de la programación.

Por esa razón, la edición 29 llevará por lema “Un viaje al corazón de nuestra especie”, dijo Hoch y anunció que este año se proyectarán 203 películas procedentes de 55 países, de las cuales 155 competirán en las distintas categorías del certamen.

Tres nuevas secciones

El programa incorpora tres nuevas secciones oficiales: Mavericks y Luminarias, dedicada a cineastas consolidados cuya obra ha marcado la cinematografía contemporánea; GIFF Premiere, enfocada en algunos de los estrenos internacionales más esperados, e Iridiscencia, concebida para exhibir a realizadoras y realizadores emergentes que comienzan a destacar en el circuito internacional.

El país invitado será Catar, cuya cinematografía estará representada con una selección especial de películas contemporáneas.

Entre las homenajeadas de esta edición figuran las actrices Cecilia Suárez y Marina de Tavira, la productora Inna Payán y, de manera póstuma, la actriz española Marisa Paredes. La inauguración tendrá lugar el 24 de julio en el Teatro Juárez con la proyección de Palestine '36, de Annemarie Jacir.

El festival mantendrá algunos de sus programas de formación más representativos, como el Rally Universitario, el concurso Identidad y Pertenencia, el Concurso Nacional de Guion, las actividades de industria para proyectos en desarrollo y Epicentro, espacio dedicado desde hace más de una década a las nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual.

Precisamente en Epicentro se desarrollarán las principales actividades sobre inteligencia artificial, entre ellas conferencias sobre herramientas para producción cinematográfica, tecnologías XR y restauración digital de acervos audiovisuales mediante IA.

Más apoyos para más cine

Más allá de la programación, la presentación del festival volvió a poner sobre la mesa uno de los temas recurrentes para la comunidad cinematográfica: el financiamiento público de los festivales culturales.

Sarah Hoch señaló que, aunque el GIFF continúa recibiendo recursos del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), el monto ha disminuido de manera sostenida durante los últimos años.

"Hoy recibimos apenas el 10% del apoyo que obteníamos hace 12 años. Ahora son un millón 200 mil pesos. Todo apoyo es importante, pero necesitamos reevaluar las cantidades con las que estamos respaldando estos proyectos", sostuvo.

La también productora atribuyó la reducción a una política orientada a distribuir los recursos entre un mayor número de festivales, aunque insistió en la necesidad de fortalecer el respaldo a encuentros que han consolidado una trayectoria nacional e internacional.

Al respecto, la directora general del Imcine, Daniela Alatorre, consideró que el crecimiento del número de festivales en el país obliga a ampliar la cobertura de los apoyos públicos para permitir que nuevos encuentros puedan consolidarse.

La funcionaria confirmó además que el Reglamento de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual estará listo en febrero de 2027, para lo cual se realizarán mesas de trabajo con integrantes del sector.

"Necesitamos un instrumento jurídico que sustente una política pública capaz de permanecer en el tiempo", señaló Alatorre.

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