Peso mexicano registra moderado avance frente al dólar en un mercado atento a Oriente Medio

El peso mexicano se apreció marginalmente frente al dólar en la jornada de este miércoles. La divisa local mostró pocos cambios en espera de más información sobre Oriente Medio y cifras laborales clave para la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2423 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2583 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto dejó para la moneda una ganancia de 1.60 centavos, equivalentes 0.09 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.2603 unidades y un nivel mínimo de 17.1993. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cedía 0.14% a 99.72 unidades.

Catalizadores de la jornada

Los mercados mostraron un mayor apetito por riesgo, en medio de la especulación sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. También fueron claves nuevos datos laborales en la mayor economía mundial, que restan presión sobre la política monetaria de la Fed.

La ⁠propuesta de Irán y Omán para ⁠reabrir el estrecho de Ormuz le daría a Irán control sobre los barcos que ingresan al golfo Pérsico, según funcionarios de ese país, pero aún persisten asuntos por resolver, pese a afirmaciones de Washington sobre un acuerdo inminente.

Por otra parte, los operadores continúan atentos a las referencias laborales estadounidenses. El informe nacional de empleo ADP mostró que en julio la creación de puestos laborales en la iniciativa privada desaceleró, relajando las apuestas sobre tasas de interés más altas.

En México, se dio a conocer que la inversión de las empresas se redujo en 0.4% mensual en mayo, después de dos ⁠meses consecutivos de avances. La inversión fija bruta creció 1.1% a tasa interanual, pero el acumulado de enero a mayo disminuyó en 0.5 por ciento.

Se esperan indicadores clave

Mañana la atención de los operadores se centrará en las nuevas peticiones de subsidios por desempleo y el anuncio de política monetaria del Banxico, un día antes del reporte oficial de empleo estadounidense y los datos locales de la inflación en la primera mitad del mes.

"Nos encontramos en una zona de alta relevancia como soporte. El siguiente nivel a probar será 17.0866 pesos, el mínimo anual. El sentimiento dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio y la decisión del Banxico", explicó Juan Carlos Cruz, CEO de MexFin.